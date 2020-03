Apple Music et iTunes font la promotion de la vidéo PSA COVID-19 du White House Coronavirus Task Force

En plus de la couverture continue via Apple News, Apple fait maintenant la promotion d’une vidéo sur Apple Music et iTunes qui présente un «message du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche». La vidéo d’une minute présente un bref explicateur de la distanciation sociale et comment elle peut aider à ralentir la propagation de COVID-19.

En vedette dans la vidéo:

Dr. Anthony Fauci – Directeur du NIAID

Dre Deborah Birx – Coordonnatrice de la réponse aux coronavirus

Dr Jerome Adams – Chirurgien général américain

Dans la vidéo, le Dr Fauci, le Dr Birx et le Dr Adams font la promotion du concept de distanciation sociale et comment aider à ralentir la propagation du coronavirus. Par exemple, le Dr Birx explique pourquoi la distance sociale commence par rester à six pieds des autres.

En ce moment, Apple présente la vidéo du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche dans le carrousel supérieur sur iTunes et Apple Music. Le but est de mettre la vidéo devant le plus grand nombre possible d’objets, il ne serait donc pas surprenant de la voir apparaître prochainement dans d’autres endroits, comme l’application TV et l’App Store

Il y a un peu plus d’une semaine, Apple News a lancé une section dédiée «Coronavirus Special Coverage» qui présente des histoires et des ressources organisées avec les dernières informations COVID-19. Tout comme la vidéo du Coronavirus Task Force, la couverture d’Apple News fait également la promotion d’histoires générales sur la santé concernant la préparation des coronavirus, notamment des conseils sur le lavage des mains, la désinfection des nettoyants qui peuvent tuer le virus et des conseils d’auto-quarantaine.

Vous pouvez maintenant visionner la vidéo du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche dans l’application Apple Music ou l’application iTunes. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous le repérez ailleurs.

