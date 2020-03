Apple Music gagne une nouvelle playlist hebdomadaire mise à jour et organisée “ Get Up! Mélanger’

Apple Music propose des listes de lecture «Mix» qui sont mises à jour chaque semaine avec de nouvelles chansons, notamment Friends Mix, Favorites Mix et Chill Mix. Et aujourd’hui, Apple présente une autre de ces listes de lecture pour les abonnés Apple Music, nommée «Get Up! Mélanger”.

La société a déclaré à Engadget que les utilisateurs trouveront des chansons «joyeuses, souriantes, chantantes» sur ces listes de lecture. Le nouveau «Get Up! La liste de lecture «Mix» proposera des chansons différentes chaque lundi, qui sont sélectionnées par des algorithmes d’intelligence artificielle avec l’aide de la curation humaine.

Les utilisateurs pourront accéder à la nouvelle liste de lecture Apple Music à partir d’aujourd’hui dans l’onglet «Pour vous» de l’application Musique. Apple a également annoncé une nouvelle liste de lecture «Home Office DJ» avec des chansons qui motiveront ceux qui travaillent à domicile pendant l’épidémie de coronavirus.

Dans une note connexe, la société a également déclaré que les émissions en direct de la radio Beats 1 continueraient d’être transmises avec des DJ travaillant à domicile en raison de COVID-19.

Vous pouvez rechercher les nouvelles listes de lecture dans l’application Musique sur votre iPhone, iPad, Mac et autres appareils compatibles avec Apple Music. Faites-nous savoir dans les commentaires s’ils se présentent déjà pour vous.

