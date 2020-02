Apple Music présentera la première de l’interview “ vérifiée ” de Genius qui plonge dans le sens des paroles des artistes

Apple Music a signé un accord avec la société de médias / paroles numériques Genius, qui verra son interview avec l’artiste, Verified sur le service de streaming. Dans le cadre de l’accord, Apple Music bénéficiera de premières exclusives pour les nouveaux épisodes de la série qui examinent le sens et les histoires des paroles des artistes.

Genius a partagé la nouvelle entente avec Apple Music dans un communiqué de presse aujourd’hui:

Dans le cadre d’un partenariat unique en son genre pour les deux sociétés, Apple Music s’associe à Genius pour coproduire de nouveaux épisodes de Verified qui seront diffusés en exclusivité sur Apple Music.

L’accord avec Genius verra Apple Music coproduire de nouveaux épisodes qui seront diffusés «tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi».

Connectez-vous pour découvrir de nouveaux épisodes vérifiés diffusés tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur Genius.com, la chaîne YouTube de Genius et sur Apple Music, et découvrez toutes les paroles des chansons de la série avec Live Music d’Apple Music.

Genius note que Vérifié existe depuis 2016 avec plus de 800 épisodes au cours des quatre dernières années, interviewant certains des plus grands artistes sur ce que sont réellement leurs chansons.

Depuis 2016, Genius a produit plus de 800 épisodes de Verified, avec des centaines d’artistes – de Billie Eilish à J Balvin en passant par Ice Cube, Chance the Rapper à Sting to Cardi B – assis devant le fond jaune signature de l’émission pour discuter de la vision, créativité et artisanat derrière leurs chansons.

Voici les nouveaux épisodes disponibles aujourd’hui:

Cette nouvelle ère démarre aujourd’hui avec les deux derniers épisodes de Verified: Alec Benjamin décomposant sa chanson “Mind Is A Prison” et Yung Baby Tate disséquant sa piste “CAMP”. Les épisodes à venir mettront en vedette Caroline Polachek, 24kGoldn, Olivia Rodrigo, et plus d’artistes les plus excitants de la musique.

Le partenariat intervient après qu’Apple Music était déjà le lecteur de musique officiel de Genius.com.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: