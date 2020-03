Apple Music s’associe à Lady Gaga pour célébrer la Journée internationale de la femme, plus

Apple Music s’associe à Lady Gaga pour célébrer les femmes artistes en l’honneur de la Journée internationale de la femme. Cela vient après que Gaga ait lancé la semaine dernière son dernier clip vidéo entièrement tourné avec un iPhone.

En tant que nouvelle artiste en résidence du service de streaming musical, Gaga a organisé une playlist exclusive, intitulée Women of Choice, mettant en vedette son nouveau single «Stupid Love», ainsi que de la musique de St. Vincent, Rosalia, Grimes, Charli XCX et HAIM, entre autres. .

En plus de Lady Gaga, Apple Music met également en évidence des listes de lecture organisées par Taylor Swift, Meghan Trainor, Hailee Steinfeld et Kehlani. Beats 1 présente également des entretiens passés avec Demi Lovato, Miranda Lambert, Dua Lipa et Halsey.

Vous pouvez trouver tout ce contenu dans l’application Apple Music sous l’onglet «Parcourir». Recherchez simplement la bannière qui dit «Célébrer la Journée internationale de la femme».

En l’honneur de la Journée internationale de la femme, Apple Music présente le travail inestimable et les histoires inspirantes des grandes femmes de la musique tout au long du service. Vos listes de lecture préférées ont été actualisées pour présenter toutes les femmes – des reines country et des stars de la R & B-pop aux audacieuses expérimentatrices underground – et notre collection Essentialists offre une visite approfondie de l’autonomisation des femmes à travers les décennies.

Apple se fait un devoir de célébrer la Journée internationale de la femme de toutes les manières possibles cette année. Voici quelques-unes de nos autres couvertures:

Si vous assistez à l’une des sessions Today at Apple pour la Journée internationale de la femme, faites-le nous savoir dans les commentaires! Et assurez-vous de sortir et de remplir vos bagues Apple Watch pour remporter ce défi d’activité Apple Watch aujourd’hui.

