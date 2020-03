Apple Music signe de nouveaux accords avec les principales maisons de disques, mais sans accord sur le forfait TV +

Apple a signé de nouvelles offres pour Apple Music avec une poignée de grandes maisons de disques, rapporte le Financial Times aujourd’hui. Bien que ces offres garantissent que des artistes populaires comme Taylor Swift resteront disponibles via Apple Music, elles n’incluent pas d’accord pour associer Apple Music à d’autres services Apple via un bundle.

Le rapport cite quatre personnes familières avec le sujet et dit qu’Apple a signé des accords de licence pluriannuels pour Apple Music avec Universal Music, Sony Music et Warner Music. Ces maisons de disques représentent des artistes comme Taylor Swift, Lizzo et Adele.

Notamment, les accords d’Apple avec Universal Music et Warner Music interviennent alors que Spotify continue de négocier avec les labels. Le rapport d’aujourd’hui indique que les labels “prolongent leurs accords sur une base mensuelle”, plutôt que de nouveaux accords pluriannuels comme ceux signés par Apple Music. En général, les labels de musique ont déclaré qu’Apple est beaucoup plus convivial que Spotify.

Mais si les nouvelles offres d’Apple sont une bonne nouvelle pour Apple Music, elles n’incluent aucun accord pour regrouper Apple Music avec d’autres services Apple, selon le Financial Times. Un rapport publié en novembre indiquait qu’Apple prévoyait un ensemble d’Apple Music, Apple News + et Apple TV + pour les débuts en 2020.

Le rapport d’aujourd’hui explique que l’offre groupée pourrait être encore loin, cependant:

Les nouveaux contrats d’Apple ne comprennent toutefois pas d’accord économique pour regrouper Apple Music avec le service de télévision de la société, ont déclaré ces personnes, indiquant qu’un super-ensemble très attendu de contenu multimédia d’Apple pourrait être dans des mois.

Pendant ce temps, un rapport distinct du Financial Times l’année dernière a déclaré qu’Apple était en négociation avec les labels de musique pour le bundle, mais qu’il était confronté à un recul car le bundle réduirait les paiements aux labels et aux artistes.

Bien sûr, il est possible que les négociations entre Apple et les maisons de disques pour le bundle multiservices soient toujours en cours. Il n’y a pas encore de raison de croire qu’Apple ne va pas de l’avant avec son projet de regrouper Apple TV +, Apple Music et Apple News +.

