Apple n’a pas l’intention de supprimer sa marque de matériel Beats à succès

Il y a six ans, Apple a perdu 3 milliards de dollars lors de sa plus importante acquisition jamais réalisée pour acquérir Beats Electronics. Le magnat de la musique Jimmy Iovine et la légende du hip-hop Dr. Dre ont fait de la marque d’électronique grand public un nom familier, et des écouteurs de marque Beats volaient des étagères.

Apple pourrait le dire. Il a vendu des écouteurs et des haut-parleurs Beats dans les Apple Stores, le succès de Beats n’était donc pas un secret. Beats avait également un service de musique en streaming vieux de plusieurs mois qu’Apple avait utilisé pour créer Apple Music, mais il est clair rétrospectivement qu’Apple a également vu la valeur continue de Beats en tant que marque de matériel.

C’est pourquoi il peut être surprenant de voir des informations selon lesquelles Apple prévoit de supprimer progressivement la marque Beats à l’avenir.

. peut signaler qu’il ne s’agit pas d’une stratégie qu’Apple envisage de poursuivre. La stratégie n’est pas celle qui devrait être considérée comme étant sur la table pour Apple, a appris ..

Apple a investi dans la division du matériel Beats depuis l’acquisition de la société en 2014. Le matériel Beats a lancé de nouveaux produits avec la technologie Apple intégrée à partir de 2016 avec Powerbeats3, Beats Solo 3 et BeatsX. Chaque produit partageait la technologie utilisée à l’intérieur des nouveaux AirPod dévoilés.

Plus récemment, Beats a publié de toutes nouvelles conceptions pour des produits qui répondent aux besoins des consommateurs différents des écouteurs de marque Apple. Les Powerbeats Pro ont une autonomie beaucoup plus longue que les AirPods Pro, et les nouveaux Powerbeats ajoutent encore plus de batterie à un prix inférieur.

Les Beats Solo Pro ont été dévoilés avant et sortis le même jour que les AirPods Pro en 2019. Les deux produits incluent la puce H1 d’Apple, la suppression du bruit pour la première fois dans les écouteurs intra-auriculaires AirPods et Beats, et la nouvelle fonction Transparence pour laisser passer le son environnemental. pendant l’utilisation.

Le matériel Beats fait également partie de la catégorie des appareils portables pour Apple, une catégorie qui a récemment connu une croissance continue et devrait continuer de grimper. Beats est également étroitement lié aux musiciens et athlètes professionnels qui ont des accords de marketing avec la marque.

Des questions demeurent quant à l’avenir des nouveaux écouteurs supra-auriculaires Apple et à une mise à jour de Beats Studio3. Les écouteurs supra-auriculaires Beats incluent la puce W1 d’Apple et ont été mis à jour pour la dernière fois en 2017.

Une chose est sûre cependant. La marque Beats reste bien vivante avec des investissements continus et la technologie partagée d’Apple, et il n’est pas prévu de gâcher une bonne chose.

Beats est une entreprise de matériel rentable et il y a un segment de clients qui achètent la marque Beats précisément parce qu’ils ne veulent pas être associés à AirPods / Apple. https://t.co/lkqW5As4Ta

– Benjamin Mayo (@bzamayo) 7 avril 2020

