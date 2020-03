Apple ne fabriquera pas cet iPhone 12, mais il devrait [Video]

La gamme iPhone 12 devrait apporter le premier changement de conception majeur depuis l’iPhone X avec un retour aux côtés carrés de l’iPhone 4. Une nouvelle vidéo conceptuelle tente aujourd’hui à quoi pourrait ressembler le nouveau facteur de forme comme incluant un mélange de fonctionnalités que nous ne verrons pas cet automne.

Ce nouveau concept imagine Apple s’éloignant de l’encoche et optant pour une lunette mince en haut du téléphone pour la caméra frontale, l’écouteur et les capteurs. Il dispose également d’un écran qui s’enroule sur les bords de l’iPhone pendant qu’il installe des fonctionnalités avec des icônes d’application miniatures.

Certaines inclusions plus uniques ici sont une matrice de six caméras et un projecteur d’hologramme plus un micro-écran tactile supplémentaire sur le bord supérieur de l’appareil qui remplace le côté physique et les boutons de volume.

Nous n’attendons aucune de ces fonctionnalités, mais il est amusant de visualiser un iPhone moderne avec la conception en forme de dalle du très apprécié iPhone 4 / 4s et d’imaginer où Apple pourrait se diriger avec l’iPhone dans les années à venir. En particulier, la configuration de la caméra ne semble pas trop tirée par les cheveux pour Apple dans les années à venir. Les smartphones S20 de Samsung qui viennent de sortir ont déjà jusqu’à 5 caméras.

En réalité, nous nous attendons à ce que la gamme iPhone 12 comporte des modules à 2 ou 3 caméras tandis que les modèles Pro comporteront également un capteur ToF. Les tailles d’écran devraient varier de 5,4 à 6,7 pouces et les nouveaux modèles seront les premiers d’Apple à proposer une connectivité 5G avec les puces A14.

