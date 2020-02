Apple ne veut pas que les méchants utilisent l’iPhone

Presque rien que nous voyons dans un film n’est le résultat du hasard et encore moins de la technologie utilisée par ses protagonistes. Une récente interview de Rian Johnson, réalisateur de films comme ‘Star Wars: les derniers Jedi’ ou ‘Daggers in the back’ a révélé ce qui était déjà un secret de polichinelle: Apple ne permet pas que l’iPhone soit utilisé par les méchants histoire

Apple, comme de nombreuses autres sociétés, utilise des films, des séries et tout autre contenu pour positionner vos produits et les cibler sur votre public cible. L’entreprise est consciente de la valeur qu’elle apporte à l’acteur de mode ou à l’actrice iPhone mais, en même temps, exige que Votre document n’a pas de connotation négative.

“Apple vous permet d’utiliser des iPhones dans les films mais, et c’est très important, les méchants ne sortent jamais avec un iPhone devant la caméra”, a déclaré Jhonson à Vanity Fair en créant, peut-être, Le plus grand spolier de l’histoire.

Par coïncidence, il n’y avait pas d’iPhone parmi les visiteurs de Jurassic World.

Comme d’habitude, Apple n’a pas statué sur cette histoire. Des médias spécialisés tels que MacRumors s’ils se souviennent que dans leurs textes juridiques, la société Cupertino spécifie que ses produits “doivent être utilisés de la meilleure manière, d’une manière ou dans un contexte qui reflète positivement les appareils Apple”. À ce stade, il convient de se rappeler cet article Wired où il a été expliqué que dans la série 24, les bons utilisent toujours les Mac et les mauvais PC avec Windows.

La publicité par placement (placement de produit) est liée au cinéma presque depuis sa création et, selon l’importance et la relation avec les marques, elle peut consister en un simple transfert de produits tels que des accessoires ou une participation plus active, parfois comme partie importante de l’intrigue. Evidemment, cette relation se matérialise dans un contrat où, entre autres détails, elle est précisée qui, comment et quand le produit sera utilisé.

Via | Salon de la vanité