Apple News est en baisse pour de nombreux utilisateurs

De nombreux utilisateurs ne peuvent pas utiliser l’application Apple News ce matin. Plutôt que de voir un flux d’histoires d’aujourd’hui, à l’ouverture de l’application, les utilisateurs reçoivent un message d’erreur indiquant que le flux n’est pas disponible.

Si vous fermez la boîte de dialogue, les autres zones de l’application Actualités semblent toujours en place. Vous pouvez donc parcourir le catalogue News + ou trouver des chaînes individuelles, mais le principal flux d’actualités Today ne se charge pas.

Apple News est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Les problèmes de serveur actuels semblent affecter les utilisateurs dans chaque région prise en charge. Le même message d’erreur apparaît également sur les versions iPhone, iPad et Mac de l’application.

Apple a déclaré qu’Apple News était l’application d’actualités la plus populaire sur iPhone, ce qui ne devrait pas être trop surprenant car l’application est préchargée. Néanmoins, cela signifie que des dizaines de millions de personnes comptent chaque jour sur Apple News pour se tenir au courant de l’actualité.

La société a beaucoup investi dans News ces dernières années, car elle considère l’application Apple News comme un autre moyen de stimuler la croissance des services. Apple News + a été lancé il y a un peu plus d’un an, offrant un accès à 300 magazines et journaux haut de gamme. La réception du service a été mitigée, de nombreuses plaintes concernant l’interface utilisateur de l’application News étant déroutantes.

Apple News + coûte 9,99 $ par mois; on pense qu’Apple conserve la moitié de ces revenus et les 50% restants sont répartis entre les éditeurs participants en fonction de la part d’audience. Alors que certains éditeurs étaient satisfaits des performances du service, d’autres seraient mécontents. Il est entendu que les éditeurs renégocient actuellement les conditions avec Apple, car leurs contrats initiaux devaient expirer après un an.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: