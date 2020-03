Apple News lance Coronavirus Special Coverage avec des histoires et des ressources organisées

Le virus COVID-19 continue de se propager aux États-Unis et dans d’autres pays, et Apple News recueille d’importantes histoires et ressources pour informer et préparer les lecteurs au coronavirus.

La nouvelle section dédiée au Coronavirus à couverture spéciale dans Apple News Spotlight comprend les dernières mises à jour de CNN, du Wall Street Journal et du Los Angeles Times.

La section fait également la promotion d’histoires générales sur la santé concernant la préparation des coronavirus, y compris des conseils sur le lavage des mains, la désinfection des nettoyants qui peuvent tuer le virus et la préparation de l’auto-quarantaine.

Les lecteurs peuvent également trouver des graphiques informatifs, notamment des cartes de l’endroit où le virus a atteint le monde, provenant de Johns Hopkins, et des ressources recommandées par le CDC, le Département d’État, etc.

Apple News a de l’expérience dans la création de couvertures d’événements spéciaux avec des élections nationales et d’autres événements de haut niveau, bien que ce soit la première fois que le service ait besoin de suivre une crise sanitaire.

Trouvez gratuitement la nouvelle section Coronavirus à couverture spéciale dans Apple News Spotlight.

