Apple offre aux revendeurs Premium en Inde une assistance pandémique de deux mois

Les revendeurs Apple Premium en Inde reçoivent deux mois d’aide financière directe d’Apple pour compenser les pertes dues à la pandémie de coronavirus, selon un rapport du Economic Times. Les partenaires détaillants sont encouragés à renforcer leurs offres de vente en ligne au service de l’évolution des habitudes d’achat.

Apple n’exploite aucun magasin de détail appartenant à l’entreprise en Inde, mais s’appuie plutôt sur un vaste réseau de revendeurs Premium approuvés par Apple et certifiés pour offrir une formation et une assistance. Le confinement du coronavirus en Inde a commencé le 25 mars, fermant effectivement les quelque 500 points de vente du pays.

Partout dans le monde, Apple a soutenu son personnel de vente au détail lors des fermetures de magasins de coronavirus avec des congés payés, des options flexibles pour travailler à domicile et des ressources de bien-être. L’entreprise ne laisse pas ses partenaires dans l’ignorance, couvrant les salaires des employés et le loyer des magasins pendant deux mois, ainsi qu’une période de crédit de 60 jours.

En outre, les revendeurs Premium sont invités à “explorer et améliorer les canaux alternatifs pour distribuer les produits Apple, y compris en ligne”, explique The Economic Times. L’Apple Store en ligne n’est pas encore opérationnel en Inde et les clients qui tentent d’acheter des produits sont redirigés vers des vitrines tierces. Ces plateformes en ligne peuvent être soumises à un stress accru en raison d’une augmentation du nombre d’acheteurs qui achètent en ligne et qui ont besoin de mises à jour.

Pas plus tard qu’en février, Apple prévoyait toujours d’ouvrir son premier magasin de vente au détail appartenant à l’entreprise en Inde d’ici la fin de 2021. Des rapports antérieurs suggéraient que le magasin pourrait être situé au complexe Bandra Kurla de Mumbai. On ne sait pas encore si les perturbations dues à la pandémie de coronavirus retarderont la chronologie d’ouverture d’Apple.

Suivez le guide de vente au détail de . pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

