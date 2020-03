Apple offre la prise en charge de ProRes RAW aux éditeurs vidéo Windows

Grâce à une combinaison de caméras de cinéma et de logiciels de plus en plus puissants, les producteurs vidéo professionnels sont en mesure d’obtenir des résultats impressionnants. Une partie importante de l’équation pour obtenir des films de haute qualité consiste à filmer dans un codec appelé RAW, qui crée des fichiers sans perte adaptés à la correction des couleurs et à d’autres améliorations. le codec ProRes RAW maintenant, il ne sera plus exclusif aux ordinateurs Apple.

Apple ProRes RAW: maintenant, vous pouvez également éditer sur Windows, mais vous ne pouvez pas le faire tout de suite

La société a publié un logiciel bêta qui permet aux éditeurs de windows pour utiliser les fichiers ProRes RAW dans pisé Premiere Pro, After Effects et Encodeur multimédia. Cela signifie qu’ils n’auront pas à consacrer de temps ni de puissance de calcul à fichiers de transcodage: ils peuvent simplement les télécharger dans leur suite d’édition et se mettre au travail.

Le transcodage de fichiers multimédias, en particulier de fichiers volumineux tels que ceux utilisant des codecs RAW, peut prendre beaucoup de temps et de ressources. Lorsqu’un vidéaste reprend dans un format et que l’éditeur doit convertir le film dans un autre format, le workflow s’arrête. Espérons que le nouveau logiciel d’Apple fournira une voie rapide aux équipes utilisant à la fois Mac et PC.

Cela dit, les professionnels, qui travaillent dans des délais courts et sont donc plutôt prudents quant à la modification de leurs workflows, peuvent éviter de l’utiliser jusqu’à ce qu’il se soit avéré fiable.

ProRes RAW a connu un démarrage difficile lors de son lancement il y a quelques années. Il n’était pas pris en charge par de nombreuses caméras, appareils de capture ou suites d’édition. Cependant, la tendance semble évoluer lentement. Canon, Blackmagic, Arri, Rouge et de nombreux autres fabricants offrent désormais la possibilité de prendre des photos dans ce format.