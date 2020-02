Apple organisera un événement de lancement de l’iPhone 9 fin mars – .

Apple n’a pas eu grand-chose à dire sur les nouveaux produits en 2020, mais le grand nombre de rumeurs qui ont surgi ces dernières semaines font qu’il est presque inévitable qu’un événement médiatique majeur au printemps soit dans les cartes. Nous attendons toujours qu’Apple envoie des invitations, mais lundi, le site allemand iPhone-ticker.de a annoncé qu’Apple prévoyait d’organiser un événement fin mars, avec mardi 31 mars un candidat probable pour la date précise de la un événement.

Des sources prétendument fiables disent au site que le successeur de l’iPhone SE (qui s’appellerait l’iPhone 9) fera ses débuts lors de l’événement, et que le téléphone sera ensuite mis en vente quelques jours plus tard, le vendredi 3 avril.

Comme le note le site, bien qu’Apple n’ait pas organisé d’événement au printemps 2017, il l’a fait pendant les deux années précédentes. Le 27 mars 2018, Apple a annoncé son nouvel iPad et dévoilé les applications iWork retravaillées. Puis, le 25 mars 2019, Apple a présenté une variété de nouveaux services, notamment Apple TV +, Apple News +, Apple Arcade et Apple Card. Cela ne garantit pas qu’Apple suivra en 2020, mais les rumeurs suggèrent qu’Apple a des produits à annoncer bientôt.

Enfin, le site affirme que iOS 13.4 sera déployé au public à peu près au même moment que l’événement de mars. La première version bêta d’iOS 13.4, qui devrait être la dernière version numérotée d’iOS 13 avant la sortie d’iOS 14, est devenue disponible pour téléchargement par les développeurs le 5 février, donc une version publique fin mars est logique. Cela dit, rien de tout cela n’a été officiellement confirmé, et il faudra probablement quelques semaines avant d’entendre quoi que ce soit d’Apple.

Source de l’image: Apple

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

