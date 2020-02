Apple ouvre la porte pour permettre de changer les applications par défaut dans iOS

Apple Il a toujours appliqué une prise ferme sur son propre écosystème, ce qui s’est intensifié sur iPhone et iPad en empêchant l’utilisation de moteurs Web autres que Safari WebKit. Ces restrictions affectent à la fois les utilisateurs et les développeurs, mais ces limitations ne semblent pas trop d’importance tant que le magasin du géant de Cupertino reste une excellente machine pour faire des affaires.

Cependant, Apple pourrait envisager de donner aux utilisateurs une plus grande liberté. dans les futures versions d’iOS, leur permettant de modifier les applications par défaut sur iPhone et iPad pour en établir d’autres auprès de tiers. Actuellement, les utilisateurs d’iOS peuvent télécharger le logiciel de leur choix pour des choses comme la navigation et le courrier électronique, mais Apple reste généralement fixe par défaut.

La liberté limitée accordée par Apple entraîne des problèmes pour les utilisateurs lorsqu’ils traitent avec les aspects les plus intégrés d’iOS, tels que le partage. Par exemple, même si une autre application de messagerie électronique est utilisée, la feuille de partage système utilise par défaut des liens de messagerie, des documents et d’autres contenus via l’application de messagerie Apple. Cette approche, comme il ne pouvait en être autrement vu certains précédents, a éveillé la sensibilité des autorités antitrust en priorisant et en imposant à la société Cupertino ses logiciels au détriment des solutions tierces.

Ce qui précède est un grand contraste par rapport à Android, ce qui vous permet de définir l’application par défaut sur de nombreux fronts, ce qui fait que l’acte sélectionné est intégré au système et sans que l’utilisateur ne voie comment les autres ne veulent pas finir par agir comme intermédiaires

Peut-être plus par crainte de certaines autorités que par bienveillance, Apple aurait envisagé d’autoriser les utilisateurs à établir les applications qu’ils souhaitent pour la navigation Web et la messagerie électronique dans les futures versions d’iOS, bien que pour le moment, il est préférable de rester prudent jusqu’à ce qu’un tel changement se matérialise et soit implémenté dans les modèles iPhone et iPad toujours pris en charge.

Les changements qu’Apple pourrait introduire affecteraient non seulement la messagerie électronique et la navigation Web, mais aussi dans iOS 13, Siri sera autorisé à interagir avec d’autres services de musique qui ne sont pas Apple Music. Cela pourrait ouvrir la porte à l’expansion des enceintes HomePod, qui pour l’instant n’ont pas réussi à s’imposer comme un produit populaire en raison des limitations au niveau de l’écosystème et des prix élevés.