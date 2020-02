Apple ouvrira un magasin de vente au détail en Inde d’ici 2021: le PDG Tim Cook

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple 2020 qui vient de se terminer, Tim Cook a confirmé qu’Apple envisageait d’inaugurer son premier magasin de détail en Inde d’ici 2021, tandis que la boutique en ligne devrait être opérationnelle d’ici la fin de cette année.

Apple cherche à s’installer en Inde depuis un certain temps déjà. En octobre 2019, il a obtenu le feu vert pour le premier magasin Apple géré par l’entreprise dans le complexe Bandra Kurla (BKC), à Mumbai, en Inde.

Apple ouvrira son premier magasin de détail en Inde l’année prochaine. Tim Cook dit qu’Apple y travaille depuis des années mais qu’il a besoin d’une approbation car le gouvernement voulait qu’il travaille avec un partenaire. “Nous ne serions pas un très bon partenaire dans le commerce de détail. Nous aimons faire les choses à notre façon. »26 février 2020

Tim Cook a également révélé qu’Apple était en pourparlers avec le gouvernement indien, mais que ce dernier souhaitait que la société se lance dans la vente au détail avec un partenariat, il a fallu un peu plus de temps pour que tout soit en forme.

Comme indiqué précédemment, Apple a loué environ 25 000 pieds carrés dans le centre commercial Maker Maxity à BKC pour son magasin phare de trois étages, qui serait à égalité avec les magasins de la société à Hong Kong. Chacun des trois étages aura un objectif différent et sera dédié à l’expérience et au centre de service avec un magasin de détail.

Actuellement, le plus grand magasin d’Apple en Inde est géré par une franchise et sert de magasin de revendeur, situé à High Street Phoenix, Mumbai. Quant à savoir pourquoi Apple devrait doubler ses efforts en Inde, la réponse est claire. Selon IDC, Apple est le joueur numero uno dans la gamme de segments de smartphones haut de gamme de l’Inde et a dominé le marché avec une part de 75,6% au quatrième trimestre 2019.

Les deux produits qui devraient être appréciés pour la montée en puissance d’Apple en 2019 sont l’iPhone 11 et l’iPhone XR, qui étaient les téléphones les plus vendus par la société l’année dernière. Apple détient actuellement une part de 2% lorsque l’ensemble du segment premium représente 2,7% du marché indien des smartphones.