Apple paiera jusqu’à 500 millions de dollars pour étrangler les iPhones – .

Apple a fait l’objet de plusieurs controverses majeures depuis le lancement du premier iPhone il y a plus de dix ans, mais peu ont eu autant d’impact que «batterygate», qui était le nom qu’Internet a adopté lorsque nous avons découvert qu’Apple étranglait de vieux iPhones pour préserver la batterie. la vie. Cette découverte a conduit à un litige et lundi, . a rapporté qu’Apple avait accepté de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler l’affaire, bien qu’il n’ait admis aucun acte répréhensible. Les documents judiciaires ont déclaré qu’Apple avait accepté le règlement afin d’éviter une bataille judiciaire longue et potentiellement encore plus coûteuse.

Comme l’explique Bloomberg Law, des dizaines de recours collectifs ont été intentés contre Apple entre décembre 2017 et juin 2018 concernant la limitation, mais le US Judicial Panel on Multidistrict Litigation a combiné ces poursuites devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie en avril 2018. .

Selon le rapport, le règlement couvre toute personne aux États-Unis qui possédait ou possède toujours un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ou iPhone SE exécutant iOS 10.2.1 ou version ultérieure, ainsi que l’iPhone 7 et Propriétaires d’iPhone 7 Plus exécutant iOS 11.2 ou version ultérieure. Ceux qui ont exécuté ces versions d’iOS avant le 21 décembre 2017 sont éligibles.

Le règlement appelle Apple à payer aux consommateurs 25 $ par iPhone affecté, mais ce montant pourrait varier en fonction du nombre de demandes approuvées. Les personnes nommées dans la poursuite recevront entre 1 500 $ et 3 500 $, tandis que les avocats impliqués dans l’affaire recevront plus de 90 millions de dollars, soit 30% du montant du règlement.

L’idée d’Apple de participer à un système connu sous le nom d ‘«obsolescence planifiée» flotte depuis des années, mais lorsque les propriétaires d’iPhone ont commencé à remarquer que leurs téléphones ralentissaient réellement après quelques années, la théorie du complot est devenue réalité. Apple a fini par admettre avoir ralenti la vitesse du processeur afin de réduire le stress sur la batterie et d’éviter les problèmes avec le vieillissement du téléphone. Le problème était qu’Apple n’avait pas informé les consommateurs avant d’acheter les téléphones, c’est pourquoi Apple est désormais obligé de payer au moins 310 millions de dollars aux personnes touchées par ce problème, et jusqu’à 500 millions de dollars.

Source de l’image: Apple Inc.

