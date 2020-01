Apple paiera une amende de 85 millions pour contrefaçon de brevet

L’entreprise américaine Apple devra payer 85 millions de dollars au WiLAN canadien pour une contrefaçon de brevet. Il n’y a pas de bon sang entre les deux sociétés. L’entreprise basée à Ottawa s’occupe du développement de nouvelles technologies et licences.

Ce dernier vient de remporter un procès contre le géant de Cupertino dans le district sud de Californie. L’accusation contre le géant américain concernait la contrefaçon de brevet sur les communications sans fil. Voici tous les détails.

Apple versera 85 millions de dollars à WiLAN

Ce n’est certainement pas la première fois que les deux sociétés se rencontrent en cour, même en 2011 la société canadienne a poursuivi Apple, HTC, Dell, HP pour des raisons similaires. Dans ce cas, les brevets concernent des technologies qui vous permettent de téléphoner et en même temps de télécharger des données depuis le réseau. Cette violation avait déjà été confirmée par un autre jury il y a quelques années.

Dans ce cas, les redevances qu’Apple devait payer à WiLAN avaient été estimées à 145 millions de dollars, un chiffre bien supérieur à celui de 85,23 millions imposé actuellement. Ce dernier chiffre, qui serait le chiffre définitif, a été calculé sur la base des ventes d’iPhone sur le marché. Le tribunal a jugé la première cotisation trop élevée et a par la suite proposé de clore le dossier si la société canadienne acceptait un paiement de 10 millions de dollars.

Le WiLAN a baissé et un nouveau chiffre de plus de 85 millions de dollars a maintenant été fixé. Les luttes commerciales pour les brevets ne sont certainement pas nouvelles, pensez simplement qu’en ce moment, Apple doit également se défendre contre l’accusation d’avoir violé plus de 10 brevets avec la production des séries Apple Watch 4 et 5. On ne peut pas exclure qu’il devra payer quelques dizaines de millions de dollars de plus en quelques mois.