Apple participe à une réunion la semaine prochaine pour promouvoir un meilleur accès des patients aux données de santé

Apple continue d’insister sur sa conviction que les consommateurs devraient avoir un meilleur accès à leurs informations médicales. CNBC rapporte cette semaine qu’Apple et Microsoft enverront un représentant à une réunion lundi, organisée par l’Alliance non partisane Carin.

L’objectif de l’Alliance Carin et de cette réunion est de soutenir les initiatives du ministère de la Santé et des Services sociaux, visant à faciliter l’accès et le partage de leurs informations médicales pour les patients. L’Alliance Carin affirme que son objectif est de «faire progresser les échanges axés sur le consommateur dans les soins de santé».

La proposition, mais le ministère de la Santé et des Services sociaux augmenterait l’interopérabilité des données médicales. L’Alliance Carin explique:

“Il est impératif de noter à quel point les informations de santé agrégées importantes et sensibles au temps peuvent être fournies par plusieurs fournisseurs et systèmes de plans de santé pour les patients qui traversent des événements catastrophiques. Ces informations sont essentielles pour les patients car ils envisagent des options telles que la planification du traitement, le consentement aux procédures chirurgicales, l’exploration et l’inscription aux essais cliniques, et les questions de continuité des soins, des exemples tels que l’accélération d’un deuxième avis urgent, des refus d’assurance attrayants pour les traitements standard. prescrits par les médecins agréés par le conseil du patient, ainsi que de disposer de toutes les informations pertinentes en matière de planification préalable des soins, de soins palliatifs et de fin de vie. »

Le patron d’Apple en informatique clinique et santé, Ricky Bloomfield, devrait représenter la société par téléphone, mais Apple n’a pas commenté la réunion. «L’accès aux données est une question de sécurité des patients, de meilleurs résultats, de meilleurs coûts et souvent de la vie ou de la mort», déclare l’Alliance Carin.

Epic Systems, l’une des plus grandes sociétés de dossiers médicaux aux États-Unis, a pris position publiquement contre les changements introduits par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le travail effectué par la Carin Alliance. Les préoccupations d’Epic se concentrent principalement sur la vie privée, la société faisant valoir que le nouvel ensemble de règles aurait un effet néfaste sur la vie privée des patients.

Il est clair de voir pourquoi Apple soutiendrait une meilleure interopérabilité des dossiers médicaux. La fonctionnalité des dossiers de santé de l’entreprise s’est développée rapidement au cours de l’année dernière, ce qui permet aux patients d’accéder à leurs dossiers médicaux via l’application Santé sur iOS.

Dans une interview cette semaine, le PDG d’Apple, Tim Cook, a souligné que l’adoption plus large de la technologie dans le secteur de la santé pourrait “fondamentalement” réduire le coût des soins de santé. Il a également taquiné que les efforts de santé à venir d’Apple lui donnaient «beaucoup de raisons d’espérer» dans l’industrie.

