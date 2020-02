Apple Pay et les codes QR voient les restaurants avec Clover POS encourager les clients à «dîner»

Le service de point de vente Clover est sorti aujourd’hui avec une nouvelle solution soignée pour les paiements rapides et sécurisés dans les restaurants qui utilise les codes QR et Apple Pay. «Scan to Pay» permet aux clients de payer en toute transparence sur iPhone sans avoir à télécharger une application ou à remettre leurs cartes aux serveurs. Et la fonctionnalité sonne comme une victoire pour les restaurateurs et les employés avec des tables qui tournent plus vite et plus.

Clover a annoncé Scan to Pay dans un communiqué de presse aujourd’hui avec le slogan «Laissez-les dîner». Parce que maintenant tu peux.

Développé pour accélérer l’expérience de paiement en réponse aux attentes croissantes des consommateurs en matière de rapidité et de commodité, Scan to Pay aide à éliminer les inefficacités dans le processus de paiement traditionnel d’un restaurant à service complet en permettant à un client de payer une facture et un pourboire en quelques secondes en utilisant son iPhone et Apple Payer. Scan to Pay est une innovation pionnière et ne nécessite pas le téléchargement d’une application supplémentaire.

Voici comment fonctionne Scan to Pay:

Avec Scan to Pay, les clients utilisent leur appareil photo iPhone pour numériser un code QR généré par Clover au bas de leur reçu pour payer leur facture de restaurant avec Apple Pay. Cela fait gagner du temps à la fois au client et au serveur en éliminant le besoin pour le client de donner sa carte de crédit au serveur et au serveur de prendre la carte au point de vente, de traiter la transaction et de retourner pour une signature. Non seulement Apple Pay est rapide et pratique pour le client et le restaurant, mais il est également sécurisé car le client doit autoriser chaque transaction avec Face ID ou Touch ID sur son iPhone.

Mieux encore, les serveurs voient les paiements des clients immédiatement et les clients peuvent voir leurs factures sur leurs iPhones. Si le restaurant est configuré pour recevoir des commentaires, les clients peuvent le quitter directement depuis leur appareil.

Voici un témoignage de Josh Molina, un restaurateur qui utilise Scan to Pay à Las Vegas:

“En tant que restaurant à grand volume, nous voulions un moyen plus efficace pour nos clients de payer”, a déclaré Josh Molina, propriétaire de Makers & Finders à Las Vegas. “Depuis que nous avons commencé à utiliser Scan to Pay avec Clover Dining, nous avons été en mesure d’offrir une expérience de paiement plus transparente à nos clients, en tournant plus de tables tout en offrant aux clients une expérience” wow “pendant qu’ils paient pour leur repas.”

Vous pouvez en savoir plus sur Scan to Pay sur le site Web de Clover ici.

