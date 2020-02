Apple Pay pourrait représenter 10% de toutes les transactions par carte d’ici 2025, selon les analystes

Apple Pay continue de croître à mesure que le support chez les détaillants et les applications internes s’étend. Une nouvelle note de recherche de Bernstein cette semaine met en évidence cette croissance et note qu’Apple Pay est l’une des plus grandes menaces concurrentielles à long terme pour PayPal.

Comme détaillé par Quartz, les chercheurs de Bernstein estiment qu’Apple Pay représente actuellement environ 5% des transactions mondiales par carte. Cependant, à son rythme de croissance actuel, Apple Pay est en passe de bloquer 10% des paiements par carte dans le monde dès 2025.

La croissance continue d’Apple dans l’espace de paiement se fait au détriment de PayPal, selon les analystes. “Apple Pay est en effet l’une des menaces concurrentielles à long terme pour PayPal”, a déclaré Bernstein dans sa note de recherche.

La comparaison avec PayPal est celle qu’Apple elle-même a commencé à faire récemment. L’année dernière, Tim Cook a vanté le fait que le volume de transactions Apple Pay augmente 4 fois plus vite que PayPal, tandis que la croissance des nouveaux utilisateurs d’Apple Pay dépasse également PayPal.

Les analystes de Bernstein notent également que théoriquement, Apple pourrait finir par concurrencer Visa et MasterCard avec son propre réseau de paiement, ce qui ne devrait pas se produire de sitôt.

Apple Pay ne posera probablement pas de problème aux géants des cartes de sitôt. Alors que la société de technologie pourrait, en théorie, créer son propre réseau qui fonctionne en dehors des systèmes de cartes, Bernstein soutient qu’Apple a toujours besoin des réseaux de cartes, qui sont omniprésents et fiables. Visa et MasterCard, quant à elles, sont habituées à traiter avec des partenaires (traditionnellement de grandes banques émettrices de cartes) avec le type d’échelle que même Apple Pay pourrait trouver.

Quartz souligne qu’Apple est en mesure de bénéficier de la prise ferme qu’il a sur le matériel NFC de l’iPhone, ce qui a incité les régulateurs à examiner de plus près le comportement d’Apple. Par exemple, les régulateurs antitrust de l’UE auraient contacté d’autres sociétés du secteur des paiements au sujet du comportement anticoncurrentiel potentiel d’Apple.

Dans un rapport distinct publié aujourd’hui, Juniper Research a estimé que les transactions de paiement sans contact pourraient atteindre 6 billions de dollars dans le monde d’ici 2024, alimentées par Apple Pay:

La recherche a révélé qu’Apple Pay représentera 52% des valeurs de transaction OEM Pay, contre 43% en 2020. L’expansion de la base d’utilisateurs d’Apple Pay dans des régions clés, notamment en Extrême-Orient et en Chine et en Europe, stimulera la croissance, comme ainsi que l’extension de la portée d’Apple en dehors d’OEM Pay via son initiative Apple Card.

Lire le rapport complet ici.

