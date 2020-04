Apple Pay s’étend aux clients de Volksbank et Raiffeisenbank en Allemagne

Apple Pay poursuit aujourd’hui son expansion dans le monde entier. La plate-forme de paiement mobile a été lancée en Allemagne en 2018, et l’un des plus grands groupes bancaires du pays a désormais ajouté un soutien.

Comme indiqué par le média local Focus, les clients de Volksbank et Raiffeisenbank en Allemagne peuvent désormais utiliser Apple Pay sur leur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. À l’heure actuelle, il n’y a pas de support de débit, mais les clients peuvent ajouter leurs cartes de crédit à Apple Pay.

L’Association fédérale de Volksbank et Raiffeisenbank est un consortium de plus de 1 000 coopératives de crédit indépendantes. Cela en fait le plus grand groupe bancaire d’Allemagne. Selon le rapport, cette expansion porte Apple Pay à plus de 30 millions de clients supplémentaires en Allemagne.

Apple Pay fonctionne sur iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Sur Mac, vous pouvez utiliser Apple Pay sur le Web pour effectuer facilement des achats via des sites Web compatibles. Sur Apple Watch, double-cliquez simplement sur le bouton latéral pour afficher l’interface Apple Pay.

Le support iPhone et Apple Watch fonctionne également avec de nombreux terminaux de paiement pour les transactions en personne. Double-cliquez simplement sur le bouton latéral de votre iPhone ou Apple Watch, puis appuyez dessus contre un terminal compatible.

Pour ajouter votre carte de crédit Volksbank à Apple Pay, ouvrez l’application Wallet et appuyez sur le bouton plus dans le coin supérieur droit. L’application vous guidera maintenant à travers le processus d’ajout de votre carte à votre iPhone et Apple Watch.

Voici les autres banques en Allemagne qui prennent en charge Apple Pay en ce moment:

Allianz

American Express

Augsburger Aktienbank

aubaine.

bunq

comdirect

Commerzbank AG

Banque Consors

Consors Finanz

Crosscard

Courbe

Banque Allemande

Deutsche Kreditbank AG (cartes de crédit Visa, carte de crédit Lufthansa Miles & More)

fidor BANK

Fleetmoney

Banque hanséatique

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG

iCard

ING

Klarna

Monese

N26

Netbank

Norisbank

o2 Banque

Openbank

Revolut

Sparkasse

Ticket Restaurant Edenred

TransferWise

Viabuy

VIMpay

