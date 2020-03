Apple, peut-être verrons-nous de nouveaux capteurs 3D sur les prochains iPhones

Fast Company, une source connaissant les nouveaux iPhones d’Apple, a annoncé qu’Apple introduirait une nouvelle gamme de capteurs 3D dans les nouveaux modèles d’iPhone. La source de la publication indique que les ingénieurs d’Apple travaillent sur la caméra 3D arrière depuis deux ans et nous verrons les résultats dans un modèle plus tard cette année.

Apple ne sera pas le seul à inclure cette fonctionnalité dans ses appareils phares de 2020. Les nouveaux Galaxy S20 + et S20 Ultra de Samsung, annoncés le mois dernier, sont équipés de capteurs ToF à l’arrière. Ils sont utilisés pour la mise au point en direct (qui est un effet de flou en option sur les photos) et la mesure rapide (qui permet aux utilisateurs de mesurer des objets devant eux).

Apple veut tirer le meilleur parti de la réalité virtuelle

Cependant, Apple a fait beaucoup de progrès dans le développement d’API et d’outils de développement tiers à utiliser pour créer de nouvelles expériences et fonctionnalités. En 2017, Apple a introduit la fonction TrueDepth sur l’iPhone X. Sa fonction clé est Face ID, qui scanne le visage de l’utilisateur pour authentifier l’accès à l’appareil. Il est également utilisé pour les Animojis et Memojis, avatars animés utilisés dans l’application Messages.

Apple pourrait espérer que l’ajout de nouveaux capteurs à l’arrière de l’appareil inspirera de nouvelles applications plus utiles, sans oublier la réalité virtuelle. Cupertino, en fait, a présenté ARKit, un ensemble de fonctions pour créer des applications de réalité augmentée sur iOS, en 2017. La dernière version est ARKit 3, introduite avec iOS et iPadOS 13 fin 2019.

Plus tôt cette semaine, . a déclaré avoir découvert des preuves d’une nouvelle application AR dans le code iOS 14. L’application permettrait aux utilisateurs d’obtenir des informations de tête sur les produits et autres articles dans les espaces environnants et pourrait être utilisée dans les deux Apple Store que dans les magasins Starbucks.

Ces nouveaux capteurs arrière pourraient être utilisés pour permettre de nouvelles fonctions pour la caméra, ce qui est l’objectif principal de l’entreprise.