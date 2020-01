Apple peut remercier sa montre, ses AirPods et son iPhone 11 pour des revenus records

Le premier rapport de revenus d’Apple pour 2020 a largement dépassé les estimations de Wall Street, atteignant un record de revenus trimestriel historique: 91,8 milliards de dollars (environ 70,4 milliards de livres sterling, 136 milliards de dollars australiens).

Ce qui est plus important que cette croissance de 9% d’une année sur l’autre en sont les raisons: l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, les AirPods et AirPods Pro, et l’Apple Watch 3 et l’Apple Watch 5. La société a également cité “ Services ” comme un booster de revenus clé.

Oui, officiellement, Apple garde les choses vagues, affirmant que “l’iPhone, les appareils portables et les services ont généré des revenus records.” Mais nous avons plongé dans les chiffres des ventes et mis notre chapeau d’analyste pour examiner le rebond d’Apple après les baisses de l’an dernier.

Pourquoi est-ce important? Si Apple a récemment modifié sa stratégie (ce que nous pensons avoir fait), il est probable qu’elle continuera sur cette voie pour maximiser les bénéfices. Voici ce que nous avons trouvé.

1. L’Apple Watch 3 était trop bon marché pour être ignorée

Apple cite les ‘wearables’ comme un moteur de revenus clé et, pour nous, cela se traduit par des ventes de l’Apple Watch 3. Oui, la nouvelle Apple Watch 5 a probablement généré une part des revenus étant donné son prix plus élevé, mais la plupart des gens n’en avaient pas besoin un écran toujours allumé – ils voulaient adhérer à l’idée d’une Apple Watch à un prix raisonnable.

L’Apple Watch 3 à 199 $ / 199 £ / 319 AU $ est devenue trop difficile à ignorer pour les personnes qui ont ignoré la montre intelligente au cours des cinq dernières années, ou qui ont été coincées avec l’Apple Watch d’origine et qui ont un besoin urgent de passer au logiciel watchOS 6 .

Apple ne décompose pas les ventes de Wearables (en fait, ils sont regroupés dans “ Wearables, Home et Accessories ”), mais la société a dit qu’elle avait du mal à suivre la production de Watch 3, selon ., et que l’Apple Watch représentaient 75% de tous les achats de vêtements portables au cours de son dernier trimestre.

Stratégie gagnante? Pensez-y: lorsque l’Apple Watch a été lancée pour la première fois, elle coûtait 349 $ / 299 £ / 499 $ AU. Près de cinq ans plus tard, nous avons une montre intelligente totalement meilleure dans l’Apple Watch 3, une qui est 150 $ moins chère que la technologie de 2015. L’Apple Watch est finalement devenue abordable, et cela a été gagnant-gagnant pour tout le monde.

2. AirPods pour tout le monde

Les AirPod d’Apple – également regroupés dans la catégorie Wearables – étaient populaires ce vendredi noir dernier parce qu’il y avait trois types en vente à la fois (techniquement quatre types, car nous avons souvent trouvé les AirPods de première génération d’origine en vente pour un prix ridiculement bon marché).

Apple est connu pour ses gadgets coûteux, mais il a commencé à plaire à un plus large éventail de consommateurs qui souhaitent acheter le véritable phénomène des écouteurs sans fil. Il y a quelque chose pour presque tout le monde avec les AirPods sans charge sans fil, les AirPods avec charge sans fil et ses AirPods haut de gamme.

Stratégie gagnante? Apple a continué de vanter son prestige en tant que marque haut de gamme avec ses AirPods antibruit Pro, mais elle a gardé en stock deux autres versions des AirPods à un prix moins cher – du moins quand elle pourrait en faire assez.

3. La caméra de l’iPhone 11 a basculé

“Je souhaite qu’Apple publie un Pixel.” Quelqu’un nous l’a dit après avoir vu la qualité de la caméra Google Pixel 3 en 2018. Et nous savions exactement ce que cela signifiait. Il était clair qu’Apple avait besoin de rattraper son retard pour lancer un «super cycle» de mises à niveau.

C’est ce qui s’est passé en septembre 2019 lorsque l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont été lancés avec des appareils photo supérieurs, correspondant ou dépassant la qualité photo des smartphones Android phares en 2019. Le Pixel 4 ne nous a pas autant impressionnés.

Apple a présenté un appareil photo à triple objectif avec les deux modèles d’iPhone 11 Pro et un mode nuit de retouche photo sur les trois nouveaux iPhones. Nous ne prenons pas beaucoup de Slofies avec la caméra frontale, mais Apple a commercialisé cette fonction vidéo au ralenti comme si c’était la prochaine grande chose. Bien joué.

Stratégie gagnante? Les réticences de l’iPhone 6, bloquées sans moyen de passer à iOS 13, avaient enfin suffisamment de raisons de passer à l’iPhone 11, qui avait un appareil photo que nous avons trouvé beaucoup plus performant et, ce qui est important, avait l’air différent. Ces caméras iPhone Pro hypnotiques déclencheuses de trypophobie ont joliment préparé le terrain.

Prime: Apple a obstinément poussé son programme d’échange pour réduire le prix annoncé de l’iPhone 11, ce qui le rendait beaucoup moins cher. Aux États-Unis, les iPhones subventionnés par les opérateurs coûtent en même temps 199 $ (les plans des opérateurs coûtent plus cher au fil du temps), et bien que nous ne soyons pas revenus à ce prix, les consommateurs ne sont pas alarmés non plus par le prix de détail complet.