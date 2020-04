Apple planifie la publication des résultats du deuxième trimestre 2020 pour le 30 avril après avoir confirmé qu’il ne atteindra pas les prévisions

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui sa publication des résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2020 pour le jeudi 30 avril. Ce sera une publication des résultats incroyablement importante pour la société alors qu’elle survient au milieu de l’épidémie de COVID-19 en cours.

Apple a annoncé en février qu’il n’atteindrait pas sa fourchette de bénéfices au T2 en raison du coronavirus et des contraintes d’approvisionnement et des incertitudes économiques associées. Apple avait prévu une fourchette de revenus plus large que d’habitude pour le deuxième trimestre, prévoyant des revenus compris entre 63 et 67 milliards de dollars. Mais en raison des effets du coronavirus, Apple n’atteindra même pas l’extrémité la plus basse de ces indications.

C’est la deuxième fois au cours de la dernière année et demie qu’Apple publie une révision de ses prévisions de bénéfices. Pour le premier trimestre 2019, Apple a été contraint de réduire ses prévisions de revenus en raison de la baisse des mises à niveau de l’iPhone et des ventes d’iPhone plus faibles que prévu en Chine.

Le deuxième trimestre fiscal d’Apple couvre les mois de janvier, février et mars. Cela comprend une partie importante de l’épidémie de COVID-19 et de son arrêt en Chine, ainsi que sa propagation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Cela étant dit, nous nous attendons à ce que les prévisions d’Apple pour le troisième trimestre 2020 soient également considérablement affectées par le COVID-19. Les magasins Apple et de nombreux autres détaillants restent fermés pour empêcher la propagation du virus, et on ne sait pas quand ils rouvriront.

Apple a déclaré en février que la demande des clients dans les catégories de produits et services était “forte à ce jour et conforme à nos attentes”, mais les choses ont évidemment changé considérablement depuis lors. Nous devrions en savoir plus dans la publication des résultats d’Apple et lors de l’appel avec les analystes et les investisseurs le 30 avril.

Comme c’est le cas tous les trimestres, Apple diffusera en direct l’appel sur les résultats sur son site Web des relations avec les investisseurs. Nous aurons également notre propre couverture ici au .. La téléconférence aura lieu à 14 h. PT / 17 h ET avec Apple publiant son rapport complet sur les résultats 30 minutes avant cela.

