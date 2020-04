Apple Podcasts COVID-19: une nouvelle chaîne pour rester informé

Aucun média n’est mieux adapté pour nous tenir au courant des dernières nouvelles concernant COVID-19 que les podcasts et Twitter. Curieusement, Twitter a été créé après qu’Apple ait construit le répertoire iTunes Podcasts et mis Odeo en faillite. Les gens derrière Odeo ont finalement créé Twittr, maintenant connu sous le nom de Twitter. Apple a publié une fonctionnalité dédiée aux podcasts Apple liée à la couverture COVID-19.

Les nouvelles changent d’heure en heure pendant cette crise, et les podcasts ont été mon moyen de rester à jour. Certains de mes spectacles préférés sont The Daily, Up First et Business Casual du Morning Brew. Apple a rassemblé des émissions dans tous les types de genres pour non seulement vous tenir informé, mais aussi pour vous calmer pendant cette période incertaine. Les genres qu’Apple a inclus dans leur section en vedette sont les dernières nouvelles, les brèves (émissions plus courtes), le contexte / l’analyse, la science derrière la maladie, l’impact économique, comment survivre en étant coincé à la maison, les ressources en santé mentale, les perspectives locales et internationales couverture.

Les podcasts sont un excellent moyen pour les organisations de presse d’atteindre un public plus large avec les dernières nouvelles sans avoir à attendre 18 heures. nouvelles du soir ou regarder les nouvelles du câble. Les agences de presse n’ont pas non plus à se fier à un équipement vidéo onéreux dont elles ne disposent que dans leur studio. Avec un microphone, une connexion Wi-Fi et un ordinateur, ils peuvent atteindre leur public.

Malgré les informations selon lesquelles l’écoute des podcasts diminue pendant que les gens ne se déplacent pas ou ne vont pas au gymnase, je l’utilise personnellement pour rester informé de ce que ma famille doit faire pour notre santé et de l’impact économique sur nos comptes de retraite. Écoutez-vous des podcasts pour rester informé pendant que vous êtes coincé à la maison? Qu’en est-il des podcasts pour vous aider à vous distraire de ce qui se passe? Laissez vos recommandations dans les commentaires ci-dessous.

