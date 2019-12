Apple pourrait acheter l'usine de fabrication de Japan Display pour l'aider à rester à flot

Apple pourrait acheter la principale usine de fabrication d'écrans de Japan Display, selon un nouveau Nikkei (via . et Cult of Mac).

Le rapport indique que Sharp pourrait également faire partie de l'achat, la vente entière devant valoir jusqu'à 820 millions de dollars.

Japan Display est dans une situation financière difficile depuis longtemps et a récemment annoncé sa 11e perte nette trimestrielle consécutive. Ses problèmes découlent du passage aux écrans OLED dans toute l'industrie technologique. L'entreprise a mis du temps à mettre la fabrication OLED en ligne pour compléter ses opérations LCD existantes, ce qui la désavantage. Cela fonctionne maintenant pour corriger cela et fait déjà quelques affichages pour Apple Watch.

On pensait auparavant qu'Apple injecterait 200 millions de dollars dans Japan Display en achetant une partie de son équipement, mais cela semble maintenant avoir changé.

La société, à court de liquidités, avait déclaré ce mois-ci qu'un soutien financier de 200 millions de dollars promis par "un client", selon Apple, pourrait prendre la forme d'un achat d'équipement dans l'usine.

Ces discussions semblent être passées à la vente de l'ensemble de l'usine, a déclaré le Nikkei. Japan Display doit à Apple plus de 800 millions de dollars pour le coût de construction de l'usine de 1,5 milliard de dollars il y a quatre ans.