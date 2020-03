Apple pourrait annoncer un nouveau MacBook Air dès la semaine prochaine – .

Apple pourrait annoncer un nouveau modèle de MacBook Air beaucoup plus tôt que prévu – au cours de la semaine du 15 mars, si les informations d’un nouveau pronostiqueur disparaissent.

Cette source a été citée par un important blog technologique, MacRumors, qui rapporte que la source a fait ses preuves en matière d’exactitude et que cette annonce serait encore plus tôt que nous ne le pensions. Le célèbre initié d’Apple Ming-Chi Kuo a déjà annoncé l’arrivée d’un nouvel Air et d’un MacBook Pro au deuxième trimestre.

Suite à une récente note de recherche du premier initié mondial d’Apple selon laquelle un nouveau MacBook Air pourrait être annoncé par la société à un moment donné au cours du deuxième trimestre, une nouvelle rumeur a émergé selon laquelle Apple pourrait, en fait, annoncer le nouveau modèle encore plus tôt. que cela – peut-être même la semaine prochaine.

Malgré l’apparence qui pourrait être véhiculée par la couverture médiatique sur le coronavirus, les entreprises américaines essaient d’avancer, sinon comme d’habitude, puis au moins un semblant de progrès pour qu’elles ne viennent pas toutes s’arrêter et envoyer l’économie en panne. Apple est l’une de ces sociétés – et l’analyste de TF International Securities, le toujours fiable Ming-Chi Kuo, a annoncé qu’un nouveau MacBook Air, en plus d’un nouveau MacBook Pro 13 pouces, arrivera au cours du deuxième trimestre.

Cela vient du fait que le fabricant d’iPhone devrait toujours dévoiler plusieurs produits dans les semaines à venir, y compris des appareils comme la génération 2020 de l’iPad Pro, une nouvelle Apple TV et de nouveaux écouteurs, tous potentiellement annoncés bientôt. En attendant, en plus d’apprendre qu’Apple mettra bientôt à jour les lignes MacBook Pro et Air, un informateur anonyme cité par MacRumors prédit qu’Apple fera l’annonce d’un nouveau MacBook Air au cours de la semaine à venir (à partir du 15 mars).

La ligne Air a été mise à jour pour la dernière fois en octobre avec l’inclusion de fonctionnalités telles qu’un nouveau clavier papillon ainsi qu’un capteur Touch ID, et les mots du pronostiqueur méritent d’être au moins un peu crédibles étant donné que MacRumors dit que cette source était également jolie précis en mars 2019. C’est alors que la source a correctement prédit le lancement de nouveaux modèles d’iPad, y compris le lancement d’un nouvel iPad mini ce mois-ci.

Comme nous l’avons déjà signalé, les nouveaux modèles MacBook Pro et Air recevront tous les deux le tout nouveau clavier magique à interrupteur à ciseaux qui remplace les claviers papillon qui se sont révélés peu fiables au fil des ans. Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec certaines clés et Apple a mis en place un programme de réparation pour les appareils concernés.

Kuo est un pronostiqueur aussi fiable que lorsqu’il s’agit de faire la lumière sur de nouveaux produits Apple, mais gardez à l’esprit que ce ne sont que des rumeurs jusqu’à ce qu’Apple les confirme. Néanmoins, il semble y avoir une forte possibilité que de nouveaux matériels Apple passionnants soient bientôt en route.

