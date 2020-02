Apple pourrait apporter la fonctionnalité iPad à l’iPhone dans iOS 14

Si vous aimez utiliser certaines applications sur iPadOS 13 pour ses fonctionnalités supplémentaires sur iPad, vous serez probablement ravi de découvrir les prochains plans pomme. avec iOS 14, les fonctionnalités de l’iPad peuvent également arriver sur l’iPhone. Une vidéo divulguée, qui montre une version préliminaire du développeur de la prochaine version du système d’exploitation mobile d’Apple, est apparue sur 91Mobiles, fonctionnant sur un iPhone 11 Pro Max.

Dans la vidéo, vous pouvez voir le gestionnaire d’application qui adopte une mise en page plus Style iPad, en plaçant quatre applications actives sur un seul écran à la fois, contrairement à l’actuelle. De plus, il existe une fonction de blocage apparente qui vous empêche de faire défiler pour fermer une application que vous ne souhaitez pas supprimer accidentellement.

Apple pourrait bientôt publier de nouvelles informations sur iOS 14

Il semblerait que le nouvel aperçu du gestionnaire d’applications iPhone ne soit pas atteint par une sorte de mod de jailbreak. Cela signifie que ce que nous avons vu dans cette vidéo pourrait vraiment être la façon dont Apple approuvera la gestion des applications sur tous ses appareils iOS. à l’avenir.

Alternativement, il pourrait simplement réserver ce commutateur de style iPad pour les grands modèles Max et laisser le logiciel pour le prochain iPhone 12 de 5,4 “comme maintenant. Apple, cependant, peut avoir d’autres plans multitâches dans iOS 14. La WWDC Expo a généralement lieu en juin, et il y aura de nombreuses pertes et prévisualisations d’ici là. Cela signifie que nous pouvons en savoir plus sur cette fonctionnalité via Apple et que nous pourrons en savoir plus sur la première version bêta publique d’iOS 14.

Bien sûr, ce n’est pas une preuve concrète que la vidéo iOS 14 divulguée est authentique. Geskin montre une image d’une page de paramètres qui pourrait également être liée à un changement de jailbreak, même s’il dit que cela fait partie d’une version interne d’iOS 14 en cours de test chez Apple. Nous espérons en savoir plus sur Apple.