Apple pourrait concevoir sa propre antenne 5G pour l’iPhone 12 – .

La saga impliquant l’iPhone 12 d’Apple et sa prise en charge de la 5G a été pour le moins intéressante. Pendant un certain temps, il y a même eu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 12 pourrait ne pas être livré avec la 5G en raison du féroce différend d’Apple sur les brevets et les redevances avec Qualcomm. En fin de compte, cependant, Apple a réalisé que l’offre 5G de Qualcomm était la meilleure de sa catégorie, une réalisation qui a incité Apple à conclure un accord de règlement avec Qualcomm en avril de l’année dernière.

À la lumière de cela, un nouveau rapport de Fast Company indique qu’Apple travaille sur sa propre conception d’antenne après avoir conclu que l’antenne à ondes millimétriques QTM 525 de Qualcomm “ne correspond pas au design industriel élégant qu’Apple souhaite pour le nouveau téléphone.”

Comme d’habitude, rien n’est encore gravé dans le marbre et le rapport note qu’Apple pourrait être contraint d’utiliser le module d’antenne de Qualcomm si ses propres efforts échouaient.

Cependant, Apple conçoit généralement sur plusieurs pistes, et il travaille simultanément sur une autre conception qui utilise à la fois le modem et l’antenne Qualcomm. Il pourrait revenir par défaut à cette option plus tard cette année, a déclaré notre source. Mais cela obligerait Apple à se contenter d’un iPhone légèrement plus épais qu’il ne le souhaite. Qualcomm a déclaré que son module d’antenne QTM 525 «prend en charge les conceptions de smartphones 5G plus fines que 8 millimètres d’épaisseur».

Notamment, les rapports précédents ont indiqué que l’iPhone 12 n’était pas encore arrivé à la phase de développement DVT, c’est-à-dire que la société n’a pas encore finalisé l’ensemble des fonctionnalités de l’appareil.

Le rapport ajoute que la conception d’une antenne 5G pose un certain nombre de défis techniques. Bien entendu, Apple a commis quelques erreurs dans le domaine de la conception d’antenne au cours des dernières années, la conception de l’antenne de l’iPhone 4 étant l’exemple le plus connu.

Chose intéressante, le rapport ajoute qu’Apple souhaite utiliser sa propre conception d’antenne pour réduire sa dépendance globale à l’égard de Qualcomm.

Apple ne veut pas seulement utiliser sa propre antenne pour des raisons de conception industrielle. En général, l’entreprise souhaite le moins de pièces Qualcomm dans l’iPhone possible. Comme le dit notre source, Apple a toujours le sentiment de «se faire payer des redevances» par Qualcomm.

Apple est coincé avec Qualcomm pour le moment, mais ce n’est un secret pour personne que la société souhaite finalement bousculer Qualcomm et utiliser un modem 5G interne. À cette fin, rappelez-vous qu’Apple a acquis l’été dernier la majorité des activités de modem pour smartphone d’Intel.

Sur une note connexe, nous avons vu des rapports indiquant qu’Apple avait accéléré son développement de puces 5G au cours des derniers mois. À son tour, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple espère avoir une alternative 5G à Qualcomm dès 2021.

Source de l’image: Ray Tang / LNP / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

