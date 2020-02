Apple pourrait enfin vous laisser définir des navigateurs tiers et des applications de messagerie par défaut sur iPhone et iPad – .

L’approche du jardin clos d’Apple pour son système d’exploitation mobile l’a bien servi au cours de la dernière décennie et a changé, mais l’un de ces murs pourrait être en train de s’effondrer. Bloomberg signale qu’Apple est en train de décider s’il doit autoriser ou non les utilisateurs iOS à définir un navigateur Web tiers et des applications de messagerie comme options par défaut, remplaçant Safari et l’application Mail chaque fois qu’ils cliquent sur un lien pour ouvrir un site Web ou envoyer un e-mail.

Des applications tierces sont disponibles sur l’App Store depuis sa création en 2008, mais Apple n’a jamais donné aux utilisateurs iOS le choix de décider quelle application ils souhaitent utiliser par défaut. Ces dernières années, cela a été examiné par les législateurs qui enquêtent sur les violations des lois antitrust dans l’industrie, ce qui pourrait expliquer le calendrier.

En plus des navigateurs et des applications de messagerie, Apple travaillerait également à laisser les services de musique tiers tels que Spotify s’exécuter directement sur le haut-parleur intelligent HomePod. À l’heure actuelle, la seule façon de lire de la musique sur le HomePod à partir d’un service autre qu’Apple Music est de diffuser à partir d’un iPhone ou d’un iPad via AirPlay, ce qui est inutilement compliqué et punit quiconque utilise un service différent, même s’il a payé pour un HomePod.

Avec ces restrictions en place, il n’est pas surprenant que le HomePod n’ait pas réussi à percer le marché.

De même, Apple examine également la possibilité d’autoriser les utilisateurs iOS à définir des services de musique tiers par défaut avec Siri. En d’autres termes, si vous définissez Pandora comme application musicale par défaut, chaque fois que vous dites «Hey Siri, jouez à Backstreet Boys», la musique commence automatiquement à diffuser à partir de Pandora plutôt qu’à partir d’Apple Music.

Tout ce qui est proposé ci-dessus est toujours en discussion, et Bloomberg dit qu’aucune décision n’a été prise, mais si Apple décide de mettre en œuvre ces changements, ils pourraient faire partie d’iOS 14 cet été.

Source de l’image: Zach Epstein, .

