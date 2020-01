Apple pourrait promouvoir TV + avec des podcasts associés

Apple: le mouvement qui pourrait conduire à un succès futur

Si le rapport est exact, la décision aurait beaucoup de sens pour Apple. Grâce à la pré-installation sur tous les appareils iOS et macOS, l’application Podcast de la société est l’un des plateformes de distribution les plus populaires pour le format. De plus, Apple est évidemment fortement investi dans le succès de TV +, la société faisant tout ce qui est en son pouvoir pour protéger le contenu de créateurs de haut niveau comme Steven Spielberg et Ronald D. Moore.

Il serait également très logique du point de vue qu’un concurrent comme Netflix publier fréquemment des podcasts d’accompagnement pour soutenir sa programmation originale. En plus d’un pour The Crown, le géant du streaming a également créé des émissions audio pour Wormwood et Stranger Things, entre autres. Les fans produisent souvent podcasts non officiels dédié à leurs émissions préférées. Quoi qu’il en soit, Apple exploiterait quelque chose qui est déjà une tendance dans l’industrie.