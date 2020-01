Apple pourrait transformer la fortune de son iPhone en Inde

Les livraisons d’iPhone d’Apple en Inde ont augmenté de 6% en 2019, contre une baisse de 43% l’année précédente.

Selon Bloomberg:

Les livraisons d’iPhone d’Apple Inc. en Inde ont augmenté de 6% en 2019 par rapport à une baisse de 43% l’année précédente, stabilisant sa position sur un marché rare qui affiche toujours une croissance de la demande de smartphones. Selon Counterpoint Technology Market Research, l’iPhone XR en baisse de 250 $ au milieu de l’année en a fait le téléphone le plus vendu d’Apple au pays. L’introduction à l’automne de l’iPhone 11, avec un prix de départ réduit, “a contribué à gagner des parts de marché pendant la saison des fêtes et dans son trimestre de lancement en Inde”, ont ajouté les chercheurs.

Le rapport note que le prix premium d’Apple n’a pas été compétitif sur le marché indien. En comparaison, les appareils concurrents d’Android, qui ont des prix moyens beaucoup plus bas, ont expédié environ 158 millions d’unités l’an dernier, contre 2 millions d’Apple.

Une autre raison de la croissance d’Apple l’année dernière a été sa décision de pousser les derniers modèles, pas les téléphones plus anciens du pays. Le rapport note que l’iPhone 11 a été mis à disposition un mois seulement après son lancement, une “accélération significative par rapport aux années précédentes”.

Les données de Counterpoint semblent également suggérer que le segment des smartphones Premium en Inde croît beaucoup plus rapidement que le marché local des smartphones dans son ensemble. Les ventes d’iPhone ont également été stimulées par la mise en œuvre de son programme de mise à niveau iPhone, qui propose des versements mensuels sans intérêt.

Alors qu’Apple a peut-être arrêté le saignement de 2018 lorsque ses livraisons d’iPhone ont chuté de 43%, il reste encore un long chemin à parcourir avant de retrouver le succès dont il a bénéficié en 2016.

Le tout premier magasin d’Apple dans le pays devrait ouvrir ses portes en septembre de cette année et sera situé dans le Maker Maxity Mall de Mumbai. Apple et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement ont doublé leurs efforts pour accroître leur base de fabrication dans le pays.

