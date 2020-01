Apple poursuit son expansion et ouvre un nouveau magasin au cœur de Rome

La société Apple existe depuis longtemps un vrai géant des technologies de l’information et, à partir de 2001 avec la première ouverture d’un magasin en Amérique, il a commencé une expansion rapide qui a conduit l’entreprise à posséder plus de 500 magasins dans 16 pays différents à travers le monde. En 2007, le premier Apple Store du pays a été inauguré en Italie, dans le centre commercial Roma Est. De ce moment jusqu’à aujourd’hui, Apple a ouvert un total de 17 magasins en Italie, y compris le plus grand situé à Turin, dans la Via Roma.

Où exactement ouvrira le nouvel Apple Store et pourquoi

Après 13 ans de service honorable, c’est parfait le célèbre Apple Store dans l’est de Rome a annoncé sa fermeture ce 2020 et en même temps l’ouverture du nouveau magasin appelé Apple Via del Corso déjà ce printemps. L’entreprise s’assure de créer comme ça 120 nouveaux emplois et garantit que les employés du magasin précédent ne seront pas licenciés mais réinstallés dans ce magasin et dans d’autres magasins en leur possession.

L’adresse exacte de ce nouveau centre Apple sera la Via del Corso 184, à l’intérieur du Palazzo Marignoli, entre la célèbre Via di Roma et la Piazza San Silvestro, à moins de 5 minutes de la Place d’Espagne. Pour les habitants ou les visiteurs de la capitale, il sera donc très facile de s’y rendre en transports en commun, bien plus que l’emplacement précédent du magasin.

L’entreprise explique que c’est l’une des principales raisons de cette décision et qu’elle pourra ainsi fournir un meilleur service et d’organiser des très utiles Aujourd’hui chez Apple pour tous types de clients. Aujourd’hui chez Apple est un service gratuit qui permet aux fans et aux clients de l’entreprise de développer toute leur créativité grâce à la technologie fournie, en organisant de véritables séances collectives dans lesquelles nous nous appliquons concrètement dans les domaines les plus variés: musique, dessin, photographie, vidéo et bien plus encore. En résumé, les participants à ces événements peuvent découvrir en profondeur leurs appareils Apple et Mac les utiliser à 360 degrés dans la vie quotidienne.