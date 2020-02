Apple pousse une grande mise à jour des directives d’interface humaine pour les développeurs utilisant SiriKit

Après qu’Apple a lancé la semaine dernière des boutons, des icônes et plus encore pour se connecter avec Apple, Apple Health et Apple Pay pour les développeurs, les Human Interface Guidelines (HIG) ont vu une autre mise à jour avec de grands changements dans les ressources Siri du développeur HIG .

SiriKit, la plate-forme qu’Apple offre aux développeurs pour intégrer la prise en charge native de son assistant vocal aux applications tierces ainsi que les accessoires AirPlay 2 et HomeKit a connu une mise à jour majeure.

Les ressources les plus récentes passent en revue Intentions système, Intentions personnalisées, Raccourcis et suggestions et Directives éditoriales. Le Platform Experience Manager d’Apple, Mike Stern recommande fortement de lire le HIG mis à jour pour SiriKit si vous travaillez sur l’intégration de Siri.

Découvrez les nouvelles ressources SiriKit sur le site des développeurs d’Apple ici.

