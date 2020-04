Apple prépare un iPad Air avec Touch ID à l’écran

La même source qui a divulgué la présentation de l’iPhone SE 2020 garantit qu’Apple travaille sur un nouvel iPad Air qui aura le lecteur d’empreintes digitales (Touch ID) intégré à l’écran, et qui prépare également un contrôleur de jeu.

Il est clair que les informations ont du sens et proviennent, comme nous l’avons dit, d’une source assez fiable. L’iPad Air reste l’un des produits les plus importants du catalogue Apple, en fait le dernier renouvellement de cette tablette a eu lieu en mars de l’année dernière et la société dirigée par Tim Cook n’a pas lésiné sur les ressources.

L’iPad Air 2019 reste l’une des tablettes haut de gamme les plus puissantes qui existent actuellement, grâce à son SoC A12 Bionic avec un processeur à six cœurs qui intègre un GPU Apple à quatre cœurs, une unité de traitement neuronal et un coprocesseur M12. Il a 3 Go de RAM et est compatible avec l’Apple Pencil et le clavier Apple.

Nous ne connaissons pas la date de présentation possible du nouvel iPad Air 2020, mais selon la source de l’actualité, il fera un bond important au niveau technique, non seulement en raison de l’intégration du lecteur d’empreintes digitales à l’écran, mais aussi parce qu’il aura un design “tout écran” avec des bords minimaux.

Spécifications possibles de l’iPad Air 2020

Si son lancement a lieu cette année, nous avons deux grandes possibilités. Le premier est qu’il est équipé d’un SoC Apple A13 Bionic, la même puce utilisée par la famille iPhone 11 et l’iPhone SE 2020, tant que leur lancement intervient avant l’annonce du nouvel iPhone 12, prévue en septembre de cette année.

Si votre lancement est retardé et atteint la fin de l’année ou au cours du premier trimestre de l’année prochaine, votre cœur devrait être un SoC Apple A14, Une puce de nouvelle génération qui, selon les dernières rumeurs, sera fabriquée dans un processus de 5 nm et aura un processeur à huit cœurs et une unité de traitement neuronal de nouvelle génération.

Le reste de ses spécifications est toujours en suspens, mais nous pouvons nous attendre à un saut à celles-ci. 4 Go de RAM et une augmentation de la capacité de stockage minimale à 128 Go.

Dans la mesure où la commande de contrôle est un périphérique correspond parfaitement au pari du géant de Cupertino sur Apple Arcade, un service d’abonnement qui propose une large sélection de jeux à la demande. Ce bouton de commande pourrait être le complément parfait pour profiter de ce service.

Tim Cook est clair qu’il est important de continuer à se tourner vers les services réduire la dépendance de l’entreprise à l’iPhone En termes de revenus, se concentrer sur l’autonomisation de l’Apple Arcade est un must pour la société Apple mordu, et le lancement d’un contrôleur pourrait notamment aider à lui donner un coup de pouce et générer des revenus dans le processus. pour les ventes de la commande elle-même.

Nous n’avons pas de détails sur sa date de sortie possible et Nous ne connaissons pas le prix de vente.