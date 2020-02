Apple prépare un iPad Pro 5G pour cette année

L’iPad Pro sera mis à jour vers une nouvelle version qui intégrera la connectivité 5G et un nouveau SoC Apple, l’A14. Digitimes recueille les sources de l’industrie et définit plus tard cette année, comme c’est la tradition à Cupertino, comme la date de sortie la plus probable.

“Selon les feuilles de route des produits 5G, nous prévoyons qu’Apple lancera de nouveaux appareils iOS, y compris des iPhone et des iPads, qui intégreront des spécifications inférieures à 6 GHz et mmWave, probablement en septembre, ce qui augmentera la demande de puces A14 de 5 nanomètres”, indique le rapport

De plus, il est précisé que Qualcomm sera en charge de la connectivité 5G intégrant son nouveau modem Snapdragon X55, quelque chose dans une certaine mesure surprenant compte tenu de ce qui s’est passé au cours des derniers mois mais, sans aucun doute, une excellente nouvelle pour le constructeur chinois.

Pour avoir une idée de autres spécifications nous devons nous référer aux dernières fuites de rendus de conception, où un système de triple caméra similaire à celui de la génération actuelle d’iPhone est entrevu, un arrière en verre mat qui permettrait d’installer une solution de charge sans fil et un nouveau clavier intelligent.

Apple est un fabricant de douanes et il ne semble pas y avoir de surprise avec le nouvel iPad, nous devrons donc Attendez le dernier tiers de l’année pour le voir. La rumeur dit qu’il y aura un événement “inattendu” en mars pour présenter l’iPhone 9, le successeur de l’iPhone SE.

Plus d’informations | Digitimes