Apple prépare un ordinateur Mac avec processeur ARM d’ici 2021

Il semble que Apple il ne faudra pas longtemps pour ouvrir vos ordinateurs Mac à des architectures autres que celles d’Intel, car selon l’analyste Ming-Chi Kuo le géant de Cupertino pourrait lancer son premiers ordinateurs personnels équipés de processeurs ARM au premier semestre 2021.

Le fait de voir des ordinateurs Mac équipés de processeurs ARM développés par Apple lui-même est une idée assez ancienne, mais pour le moment nous ne l’avons pas vu se concrétiser dans un produit particulier. En fait, le même analyste avait déjà prédit il y a deux ans qu’en 2020, nous verrions le premier Mac avec ARM, et bien qu’il y ait suffisamment d’informations indiquant l’existence future de ces produits, il semble qu’Apple n’a toujours pas tout prêt.

Maintenant, le même Ming-Chi Kuo a prédit qu’Apple présentera dans les 12 ou 18 prochains mois un ordinateur Mac avec un processeur développé par lui-même au lieu d’un Intel, poursuivant ainsi le ruissellement des informations que nous avons vues à ce sujet. L’analyste a déclaré qu’Apple a été plus agressif en termes de financement de la recherche, du développement et de la production de posséder des puces de 5 nanomètres, qui seraient incluses dans le premier Mac avec ARM, mais aussi dans les futurs modèles d’iPhone et d’iPad prévus pour 2020, afin que la société puisse prendre des mesures vers l’unification d’iOS et de macOS. Apple se tournerait vers CHPT en tant que fournisseur de puces 5 nm et des livraisons devraient être effectuées mi-2020.

Est-il pratique pour Apple de quitter Intel et x86?

De nombreux médias parlent d’une transition d’Intel à ARM, ce qui ne semble pas fou si l’on considère qu’Apple a déjà effectué la transition de PowerPC à Intel. Cependant, l’abandon de x86 pourrait entraîner la perte de nombreuses applications, y compris les jeux publiés sur Steam et d’autres plates-formes qui ont été compilés pour x86.

D’un autre côté, Apple semble préparer une balle dans la chambre pour lancer des ordinateurs Mac avec des processeurs AMD, avec des modèles APU qui pourraient se retrouver sur les ordinateurs portables MacBook. Alors même à l’avenir, nous voyons des ordinateurs Apple avec des processeurs ARM, Intel et AMD, avec les trois marques vivant ensemble.

Nous verrons ce qui se passera à la fin, mais s’il y a une entreprise qui peut convaincre d’une transition comme celle-ci sans trop d’opposition, c’est Apple.