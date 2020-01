Apple présente “Beastie Boys Story”, “Central Park” et “Home” au 2020 SXSW Film Festival

Dans un communiqué de presse aujourd’hui, Apple a annoncé la première de trois nouveaux originaux d’Apple TV + au 2020 SXSW Film Festival. La société affirme que les trois projets – “Beastie Boys Story”, “Central Park” et “Home – ont été sélectionnés pour des projections spéciales lors de l’événement et que tous seront présentés peu de temps après sur Apple TV +.

Le seul film à être présenté en première à l’événement est “Beastie Boys Story”, un documentaire de Spike Jonze qui mettra l’accent sur l’histoire personnelle derrière le groupe. Après ses débuts à SXSW et une sortie IMAX limitée le 3 avril, le film sera disponible sur Apple TV + le 24 avril.

“Un nouveau film non-fiction des membres des Beastie Boys primés aux Grammy Awards, Mike Diamond et Adam Horovitz, et du réalisateur primé aux Oscars Spike Jonze. Une coupe spéciale du documentaire s’ouvrira exclusivement dans certains cinémas IMAX pour un engagement limité le 3 avril, avant la première dans le monde sur Apple TV + le 24 avril. Beastie Boys Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct réalisée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, cinéaste Spike Jonze. “

Le deuxième original à la première est “Central Park”, une série musicale animée de certains des esprits et des talents derrière Bob’s Burgers et Frozen. La série, qui se concentre sur un groupe de gardiens qui sauvent le parc bien-aimé de New York, est soutenue par une puissance de voix comme Kristen Bell, Stanley Tucci et Tituss Burgess.

“Du lauréat d’un Emmy Award, Loren Bouchard (” Bob’s Burgers “), la productrice exécutive Nora Smith (” Bob’s Burgers “) et Josh Gad (” Frozen “),” Central Park “est une série musicale animée qui raconte l’histoire de la façon dont une famille des gardiens, qui vivent et travaillent à Central Park, finissent par sauver le parc, et essentiellement le monde. Distribution: Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn. “

La dernière avant-première est “Home”, un docuseries des créateurs derrière “Chef’s Table” et “The Defiant Ones”. Le salon se concentrera sur les maisons les plus innovantes du monde et les personnes qui les ont construites.

“Des esprits créatifs derrière” Chef’s Table “et” The Defiant Ones “,” Home “est une nouvelle série de documentaires inventive qui offre aux téléspectateurs un regard inédit dans les maisons les plus innovantes du monde et dévoile l’imagination qui repousse les limites des visionnaires qui ont osé rêver et les construire. “Home” est produit par Joe Poulin, Matt Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer, Corey Reeser et Kim Rozenfeld. Nick Stern sert de co -producteur exécutif, et la série est issue de MediaWeaver, Four M Studios et Altimeter Films. “

Les dates de sortie de “Central Park” et de “Home” n’ont pas encore été révélées, mais elles devraient arriver peu de temps après leur première. Si vous cherchez à sauter dans un avion et à être l’un des premiers à voir les trois, vous pouvez assister au SXSW 2020 du 13 au 22 mars à Austin, Texas.

