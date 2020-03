Apple présente la puissante nouvelle génération d’iPad Pro!

Au milieu de tout le chaos des coronavirus, de merveilleuses nouvelles sont venues à tous les fans de technologie et en particulier à Apple. Et c’est qu’en septembre de l’année dernière, ceux de Cupertino nous ont montré la nouvelle génération d’iPad bien qu’ils n’aient pas mis à jour le modèle le plus puissant de toute cette gamme, le Pro, pensant qu’ils le présenteraient jusqu’au lancement du nouvel iPhone. Mais maintenant, nous réalisons qu’ils gardaient le meilleur pour plus tard.

Ce mercredi 18 mars, Apple a présenté à travers une déclaration – et non dans un KeyNote comme d’habitude – la nouvelle génération d’iPad Pro, qui a renouvelé avec le meilleur de ses produits et qui suggère d’emblée que nous n’aurons plus besoin d’un Macbook pour être capable de travailler, éditer, concevoir et même jouer, car vous aurez tout dans un modèle beaucoup plus compact et que vous pourrez bien sûr emporter partout.

Et quoi de neuf dans cet iPad Pro?

Peut-être qu’en ce moment ils pensent aux nouveautés de ceux de Cupertino ils mettent leur tablette plus puissante, mais ne vous y trompez pas car malgré un design très similaire à la dernière génération, Il a beaucoup de changements importants pour tous les utilisateurs, mais nous allons par parties.

Comme pour tout nouveau modèle, Apple a décidé d’inclure un processeur beaucoup plus avancé, le A12Z Bionic, avec lequel ils promettent que nous pouvons éditer des vidéos 4K et concevoir des modèles 3D. Mais il y a sans aucun doute deux nouveautés qui vont faire exploser la tête de tous les fans de technologie, la première est que Ils comprenaient un système de caméra similaire à celui de l’iPhone 11 Pro, pour être exact avec la caméra grand angle 12MP qu’ils avaient déjà, il est rejoint par un autre 10MP avec un angle ultra-large qui permet un zoom jusqu’à 0,5, avec lequel ils ont l’intention de servir tous les créateurs qui l’achètent avec la même qualité photo qu’avec le téléphone Manzanita.

L’autre est un système appelé LiDAR, c’est un scanner qui, selon la société, n’a jamais été vu sur un appareil mobile. Est capable de mesurer des distances dans des objets proches, avec une portée de 5 mètres, avec eux ils ont l’intention de redéfinir et de donner un tour aux expériences de réalité augmentée. Comme si cela ne suffisait pas et pour tous ceux qui utilisent leur iPad pour enregistrer, nous avons une excellente nouvelle, car maintenant Il dispose de cinq microphones de qualité studio pour offrir un niveau d’enregistrement beaucoup plus élevé que la génération précédente.

Pour finir, Apple a décidé de repenser les accessoires de l’iPad Pro et principalement Trackpad – la surface qui semble être du verre et avec laquelle vous pouvez appuyer n’importe où pour enregistrer les touches – mais surtout la Clavier magique. Quant au clavier, ils l’ont fait spécifiquement pour améliorer votre expérience de frappe car cette nouvelle génération toutes les touches auront leur propre lumière et si cela ne suffisait pas maintenant, elles feront flotter l’ote iPad Pro«, Permettant un angle de réglage de 130º, un changement important car avant nous n’avions que deux positions d’écriture.

Et bien sûr, pour ce nouveau modèle de tablette Apple, il aura différentes versions avec des capacités différentes pour chaque type d’utilisateur, allant de 128, 256, 512 Go de mémoire jusqu’à 1 téraoctet complet. D’autre part, cela dépendra également de la taille de l’écran, car nous avons maintenant des affichages de 11 et 12,9 pouces.

Combien cette merveille va-t-elle coûter?

Nous savons qu’après avoir vu tout ce que fait ce spectaculaire iPad Pro, la première chose qu’ils pensaient était le prix, le prix béni. Cette nouvelle génération de tablette phare d’Apple passera de 21 mille à 30 mille pesos mexicains, Les magasins Apple au Mexique sont fermés en raison du coronavirus, mais ils peuvent commander le nouvel iPad Pro via leur site officiel.