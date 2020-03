Apple présente le meilleur travail des applications domestiques dans la nouvelle histoire éditoriale de l’App Store

Apple a considérablement augmenté son contenu éditorial sur l’App Store au cours des dernières années avec une sélection triée sur le volet et bien plus encore. Aujourd’hui apporte un regard approfondi sur certaines des meilleures applications pour les personnes travaillant à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus.

La collection s’intitule «Applications pour travailler et rester à la maison» et comprend une variété d’applications différentes dans plusieurs catégories. Dans les différentes sections, Apple met en évidence les applications qui permettent d’apprendre à la maison, de rester en contact avec ses proches, de se connecter avec des collègues, etc.

Apple met également l’accent sur les organisations de presse, recommandant des applications de nouvelles traditionnelles comme The New York Times ainsi que des applications qui vous permettent d’écouter les nouvelles, telles que Breaker et TuneIn. Ailleurs dans l’histoire de l’App Store d’aujourd’hui, Apple recommande des applications pour s’entraîner et méditer à la maison, ainsi que pour cuisiner et commander des courses.

Voici toutes les sections:

Apprenez et étudiez à la maison

Restez en contact avec vos proches

Connectez-vous avec vos collègues

Parcourir les gros titres

Écoutez les nouvelles

S’entraîner à la maison

Votre station de méditation

Sons apaisants pour se détendre

Yoga pour tous

Naviguez dans vos émotions

Faire l’épicerie en toute simplicité

Trouvez vos nouvelles recettes incontournables

Vous pouvez voir l’histoire complète de l’App Store ici. Assurez-vous de consulter certains de nos autres travaux à partir du contenu de la maison sur les liens ci-dessous également. Faites-nous savoir si vous avez des recommandations ci-dessous!

