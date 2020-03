Apple présente les nouveaux iPad Pro, Mac Mini et MacBook Air

La meilleure chose est que les prix au Mexique de tous les nouveaux

gamme d’appareils.

Étonnamment, Apple a

a dévoilé plusieurs nouveaux produits, allant du puissant nouvel iPad Pro,

un nouveau MacBook Air et même un Mac Mini. La meilleure chose est que le

prix au Mexique de toute la nouvelle gamme d’appareils, pour ceux qui sont intéressés.

La liste complète des prix du

nouveaux iPads Pro (2020), sans clavier magique inclus, s’adaptent comme suit

façon:

Clavier magique de 11 pouces:

7,099 pesos Magic Keyboard 12.6

pouces: 8,299 pesos et pour le nouveau MacBook Air

et Mac Mini, les prix sont:

MacBook Air 13 pouces, 256

Go: 24 999 pesos MacBook Air 13 pouces, 512

Go: 32 999 pesos Mac Mini, 256 Go: 20 999 pesos Mac Mini, 512 Go: 28 999 pesos

Concernant la disponibilité, l’iPad

Pro (2020) peut maintenant être acheté au Mexique, avec des livraisons dans environ un

semaine. Cependant, le Magic Keyboard n’est pas encore disponible et d’Apple

ils indiquent que “cela viendra plus tard”.

En revanche, le nouveau MacBook Air

bien que leurs prix aient déjà été dévoilés, pas encore leur date de disponibilité.

Enfin, le Mac Mini avec le double de stockage est désormais disponible avec

expédition jusqu’à un jour ouvrable, selon la destination.

Source: Xataka.com.mx

