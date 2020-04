Apple présente l’iPhone SE 2020, son nouvel iPhone pas cher

Des cloches sonnaient qui pointaient vers la présentation imminente de l’iPhone bon marché tant attendu, un terminal qui vient d’être annoncé sous le nom de iPhone SE 2020, et qu’il conserve pratiquement toutes les clés que nous avions vues dans les rumeurs précédentes.

Comme nos lecteurs réguliers le savent, c’est le terminal que nous connaissions sous le nom d’iPhone SE 2 et également d’iPhone 9. Les deux noms avaient du sens, mais Apple a finalement choisi de l’appeler iPhone SE 2020. Ce n’est pas un mauvais choix, car à la fin et à out se profile comme un successeur direct de l’iPhone SE d’origine et le rend facile pour Apple positionnement plus clair au sein de son catalogue de smartphones.

Au niveau du design, il n’y a pas de surprise, comme nous l’avions prévu, l’iPhone SE 2020 est une copie carbone de l’iPhone 8. Cela signifie qu’il conserve, comme on le voit sur les images, le design aux bords arrondis, le même format d’écran et la finition en métal et verre. Les changements d’intérêt sont donc présent au niveau matériel.

Spécifications de l’iPhone SE 2020

Écran Retina avec panneau IPS et une taille de 4,7 pouces.

Résolution de 1 334 x 750 pixels et technologie True Tone.

Apple A13 Bionic SoC avec processeur à six cœurs et graphiques GPU Apple à quatre cœurs.

Unité de traitement neuronal de dernière génération.

Mémoire RAM sans précision, mais elle devrait avoir 3 Go.

64 Go-128 Go-256 Go de capacité de stockage non extensible.

Caméra arrière 12 MP f / 1.8, 28 mm avec flash LED bicolore.

Caméra frontale 7 MP f / 2.2.

Batterie non spécifiée, compatible avec une charge rapide.

Certification de résistance à la poussière et à l’eau IP67.

iOS 13 comme système d’exploitation.

Lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton de démarrage.

Connectivité Wi-Fi 6 et LTE 4G.

Dimensions: 67,3 x 138,4 x 7,3 mm.

Poids: 148 grammes.

Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à une révision de l’iPhone 8 qui maintient la ligne et les finitions, mais que grâce aux changements qu’Apple a introduits au niveau matériel puissance brute plus élevée. Une bonne option pour ceux qui veulent profiter de l’écosystème iOS et des performances d’un iPhone équipé d’un SoC nouvelle génération, mais qui ne peuvent pas (ou ne veulent pas) payer le prix de l’iPhone 11 (809 euros).

Disponibilité et prix de l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 sera disponible en pré-achat à partir du 17 avril, mais les expéditions ne commenceront pas avant le 24 avril. Nous pouvons l’obtenir en trois versions, comme nous l’avons indiqué: 64 Go, 128 Go et 256 Go. Gardez à l’esprit que la capacité n’est pas extensible, car elle n’a pas de fente pour carte microSD, il est donc important de choisir un modèle qui dispose de suffisamment d’espace pour répondre à nos besoins à moyen et long terme.

Apple a confirmé que l’iPhone SE 2020 sera disponible en rouge, noir et blanc. Nous pouvons livrer un iPhone d’occasion pour obtenir un rabais. Ce sont les prix officiels de chaque modèle:

64GB iPhone SE 2020: 489 euros.

128 Go iPhone SE 2020: 539 euros.

256GB iPhone SE 2020: 659 euros.

Un voyage dans le passé par Apple

Je pense que c’est la meilleure façon de définir l’iPhone SE 2020, un terminal qui arrive à un moment où le secteur des smartphones fonctionne à plein régime pour bannir les bords de l’écran.

En général, l’iPhone SE 2020 a le même design que l’iPhone 6, un smartphone qui a été introduit en 2014, bien qu’il utilise une combinaison de matériaux plus «premium», grâce à l’union de aluminium et verre. Ses énormes bordures d’écran, en particulier dans la section supérieure et inférieure, et le bouton Démarrer, nous laissent avec un format qui pour beaucoup est totalement obsolète.

Le design peut être obsolète par rapport aux normes actuelles, mais c’est un clin d’oeil aux fans d’Apple et aux fidèles du design classique de l’iPhone, parmi lesquels je m’inclus, non pas parce que je suis fan d’Apple (je ne suis fan d’aucune marque) ), mais parce que j’aime vraiment le design classique de leurs smartphones centrés sur le bouton de démarrage.

À l’époque J’ai pu acheter un iPhone X et j’ai finalement opté pour l’iPhone 8 Plus Précisément pour cette raison, car j’ai aimé le design de ce dernier et l’expérience utilisateur que nous avons obtenue avec le bouton de démarrage classique. L’année dernière, j’ai envisagé de changer de terminal, mais j’ai finalement décidé de conserver l’iPhone 8 Plus pendant au moins un an.

Peut-être qu’avec l’iPhone 12, je suis encouragé à renouveler mon smartphone, mais pour le moment je suis clair que Je préfère l’expérience traditionnelle de l’iPhone classique, une valeur qu’Apple a transférée à cet iPhone SE 2020.