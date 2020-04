Apple présente l’iPhone SE entièrement repensé!

Des rumeurs ont commencé à émerger au sein des bureaux de Cupertino il y a quelques mois à propos du retour de l’un des appareils les plus réussis de l’histoire d’Apple: le iPhone SE. La popularité de ce téléphone par rapport à beaucoup d’autres manzanita était qu’il offrait aux utilisateurs une expérience beaucoup plus pratique lors de l’entrée dans le système d’exploitation iOS et surtout, pour combien c’était bon marché.

Plusieurs générations de téléphone phare sont passées Apple, qui au fil des ans ont adopté des caractéristiques qui nous ont laissé un œil carré, cependant tous les fans ont demandé le retour de cet appareil et finalement il a été satisfait, Eh bien, ce 15 avril, la société a annoncé le nouvel iPhone SE, qui est présenté comme l’option la moins chère au sein de l’entreprise – en remplacement de l’iPhone 8 – mais sans sacrifier toutes ces fonctions que nous aimons tant dans ces téléphones.

Bien que les différences entre leurs frères aînés puissent sembler évidentes, comme l’iPhone 11, Pro et Pro Max, cet appareil n’a rien à envier aux autres. Pour le compte des débutants avec le processeur A13 Bionic d’Apple, qui utilisent les téléphones susmentionnés, et accompagnés de 3 Go de RAM, nous ne pouvons donc pas nous plaindre de la puissance ou du support, car à chaque mise à jour du système d’exploitation, vous trouverez des améliorations.

Nous savons que vous voulez prendre de bonnes photos, c’est pourquoi Ils ont décidé de donner à ce nouvel iPhone SE un appareil photo de 12 mégapixels alors que l’avant sera de 7 mégapixels. Les deux sont capables de supporte le mode portrait Bien sûr, ils n’auront pas le téléobjectif ou l’ultra-large des derniers modèles. La caméra arrière servira également à enregistrer des vidéos 4K à 60 images par seconde et il prend en charge fonctions ralenti et accéléré à partir de l’application Appareil photo Apple, il nous permet également de capturer des vidéos en appuyant simplement sur le bouton, même si vous êtes en mode appareil photo.

Quant au design, il est très similaire à l’iPhone 8, récupérant cette apparence classique et beaucoup plus conservatrice des anciens modèles. Il reste donc un Écran LCD 4,7 pouces, cela implique que le bouton d’accueil et donc un outil que certains ont manqué, le Touch ID. Bien que l’expérience Face ID se soit considérablement améliorée, Il y a des utilisateurs qui préfèrent encore la sécurité de l’empreinte digitale et avec l’iPhone SE ils l’ont.

Quelque chose que vous n’aimerez pas beaucoup est que Apple a pris la décision –Comme dans la plupart de vos appareils– retirer le port de prise audio bien-aimé, parier avec tout sur les écouteurs sans fil ou la foudre qu’ils ont déjà inclus dans les versions précédentes de l’iPhone. Et pour ceux qui prêtent une attention particulière à l’apparence de leur téléphone, Ce téléphone sera disponible en trois couleurs différentes: rouge, blanc et noir.

Spécifications techniques

Le nouvel iPhone SE 2020 a tout à un meilleur prix:

Écran Retina HD de 4,7 pouces

Processeur A13 Bionic, le plus puissant à ce jour, et qui est le même processeur que l’iPhone 11 X Pro

Système de charge sans fil

Résistant à la poussière et à l’eau

Appareil photo 12 Meapixele avec mode Portrait

Enregistrement et lecture vidéo 4K

Son stéréo

Et bien sûr, un bouton Touch ID qui semble idéal pour une époque où nous souffrons tous de Face ID à cause des masques faciaux.

Et le prix, quoi de neuf?

Mais maintenant oui, la bonne chose vient, les capacités de mémoire de ces appareils seront 64, 128 et 256 Go et les prix vont de 11 mille jusqu’à 14 500 pesos mexicains. Il n’y a pas de date exacte pour l’arrivée de ce nouvel iPhone SE au Mexique, mais vous pouvez vérifier plus de détails ICI.