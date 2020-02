Apple prévoit de commercialiser des AirPods Pro bon marché

Les médias de Digitimes ont annoncé que Apple commercialisation pourrait être envisagée dans les six prochains mois version bon marché des écouteurs sans fil AirPods Pro, qui serait vendu sous le nom d’AirPods Pro Lite.

Le support susmentionné décrit les écouteurs AirPods Pro Lite possibles comme un ensemble d’écouteurs avec des fonctionnalités plus basiques que ceux vendus jusqu’à présent, et qu’Apple doit supporter la baisse des prix d’une manière ou d’une autre. Cependant, le fait que Digitimes soit le seul moyen de faire écho à ces périphériques réveille la sensibilité de certains.

Étant donné qu’il n’y a toujours pas beaucoup d’informations sur les caractéristiques des éventuels AirPods Pro Lite, il leur appartiendrait de rester prudent jusqu’à ce qu’Apple annonce quelque chose ou apparaisse quelque chose de plus solide concernant ses fonctionnalités et son marketing. Pour l’instant il existe des informations contradictoires sur le fait qu’il s’agisse d’un casque sans fil de milieu de gamme ou haut de gamme. En fait, la possibilité qu’ils soient haut de gamme pourrait résulter d’une confusion avec les écouteurs Beats Solo Pro, une marque qui est sous l’égide du géant de Cupertino depuis quelques années.

Mais en prenant les dernières informations de Digitimes comme vraies, il est probable que la partie taïwanaise d’Universal Scientific Industrial (USI) soit le principal fournisseur des nouveaux AirPods Pro Lite (nom non confirmé), qui emploiera un système de package restreint (SiP) de chips

Pour le moment, les informations ne sont pas suffisamment claires pour confirmer quoi que ce soit, mais le lancement des AirPods Pro Lite pourrait obliger Apple à ajuster les prix des autres modèles d’AirPods déjà commercialisés.

D’un autre côté, il semble qu’Apple ait été heureux de lancer des produits à des prix plus restreints pour couvrir plus de public. Cela peut être vu dans des faits tels que le futur lancement de l’iPhone 9 et les bonnes ventes enregistrées par l’iPhone XR. La marque du géant de Cupertino est l’une des plus précieuses au monde depuis de nombreuses années et ses produits enregistrent généralement une très grande satisfaction auprès de ses clients, donc des gammes un peu plus basses ne lui permettraient d’ouvrir la gamme des utilisateurs. En d’autres termes, le lancement de certains AirPods Pro Lite ne semble pas beaucoup moins fou en ce moment.