Apple prévoit de lancer de nouveaux HomePod, iMac et iPad moins chers en 2020 – .

Le coronavirus a rendu plus difficile pour Apple de travailler sur de nouveaux produits.

Apple prévoit cette année de lancer un nouveau HomePod et des iPad plus économiques.

D’autres produits sont sur la bonne voie pour une sortie en 2020: un nouveau MacBook Pro, une nouvelle Apple Watch et une nouvelle Apple TV.

Bien que la grande majorité des employés d’Apple travaillent maintenant à domicile en raison des directives de maintien à domicile en Californie, la société travaille toujours avec diligence sur de nouveaux produits. En bref, la capacité d’Apple à innover et à travailler sur de nouveaux produits peut être quelque peu retardée, mais elle n’a pas été complètement étouffée. Selon un rapport de Bloomberg, certains ingénieurs matériels d’Apple ont reçu une autorisation spéciale pour travailler sur le campus du vaisseau spatial d’Apple au milieu de la pandémie de coronavirus.

Plus précisément, Apple travaillerait sur une multitude de nouveaux appareils, y compris les versions de prochaine génération du HomePod et de l’Apple TV. Les autres produits qu’Apple pourrait sortir cette année incluent de nouvelles itérations de l’Apple Watch et de l’iMac, ainsi qu’un nouveau MacBook Pro et des iPad économiques.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le verrouillage du coronavirus a incité Apple à assouplir légèrement certaines de ses restrictions notoirement strictes concernant le développement de produits:

Début mars, contrairement à ses pratiques habituelles, Apple a commencé à autoriser les ingénieurs à ramener chez eux les premières versions des futurs appareils pour continuer à travailler pendant la période de verrouillage. Auparavant, la société permettait à certains employés de ramener à la maison des appareils presque complets tels que des iPhones pour des tests dans le monde réel.

Dans le cadre de la commande de travail à domicile, Apple a limité les employés autorisés à emporter chez eux les futures versions du logiciel, y compris la prochaine version d’iOS, la plate-forme qui exécute l’iPhone et l’iPad. Comme pour le matériel, les employés travaillant sur des logiciels inédits, tels que le prochain iOS 14, nécessitent l’approbation des plus hauts niveaux de l’organisation, ont déclaré les gens.

Quel que soit le type d’ajustements effectués par Apple, le développement de produits sera beaucoup moins efficace avec des milliers d’employés travaillant à distance et incapables de collaborer en personne. À l’avenir, il sera intéressant de voir si cela a un impact sur les dates de sortie de l’un des produits susmentionnés.

Bien que certains détails concernant la gamme de produits Apple 2020 ne soient pas clairs, nous avons entendu des rumeurs sur quelques appareils. L’Apple Watch de nouvelle génération, par exemple, aurait une durée de vie de la batterie améliorée et la capacité de mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang d’un utilisateur. Au-delà de cela, l’Apple Watch 2021 peut intégrer Touch ID pour une plus grande sécurité.

La prochaine itération de l’Apple TV, quant à elle, serait livrée plus tard cette année avec plus de stockage et un processeur mis à niveau (soit un A11 ou un A12). Sur une note connexe, une prochaine version de tvOS comprendra un mode enfants qui permettra aux parents de restreindre l’accès à des programmes et applications spécifiques.

Un nouveau HomePod est certainement intrigant étant donné que l’appareil a presque deux ans à ce stade. Apple a fait baisser le prix de 349 $ à 299 $ en avril dernier et nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles un modèle encore moins cher – de l’ordre de 150 $ – pourrait être en préparation.

Bien sûr, la question à un million de dollars en ce qui concerne la gamme de produits 2020 d’Apple se concentre sur l’iPhone 12. Bien que la sortie de l’iPhone 12 soit probablement prévue pour septembre 2020, il y a une chance qu’elle soit repoussée à novembre sinon plus. Même dans un scénario où les objectifs de production peuvent être atteints, il est très possible que l’intérêt pour l’iPhone 12 soit incroyablement faible en raison des retombées économiques du coronavirus.

