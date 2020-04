Apple prévoit de lancer un Mac ARM avec ses propres puces en 2021 – .

Apple publiera son premier Mac ARM avec un processeur interne en 2021, rapporte Bloomberg.

Les premières puces Mac d’Apple comporteront 8 cœurs hautes performances et au moins 4 cœurs éconergétiques.

Le travail sur les puces Mac de deuxième génération a déjà commencé, basé sur le processeur iPhone 2021.

Les rumeurs selon lesquelles Apple abandonnerait Intel et concevraient ses propres processeurs pour Mac flottent depuis des années, mais un nouveau rapport indique que la société fera enfin le saut en 2021. Selon Bloomberg, Apple prévoit de commencer à vendre des ordinateurs avec des systèmes sur une puce conçue en interne l’année prochaine, à moins de revers.

Le rapport de Bloomberg affirme qu’Apple travaille sur trois processeurs Mac basés sur ARM via une initiative baptisée Kalamata. Les puces seraient basées sur le processeur A14 qui alimentera le prochain iPhone, mais des sources affirment que la première des trois puces sera “beaucoup plus rapide” que celles des modèles d’iPhone et d’iPad.

Comme l’explique le rapport, les dernières puces pour appareils mobiles conçues par Apple ont plusieurs unités de traitement (également appelées cœurs) qui gèrent une variété de tâches pour le téléphone ou la tablette. Par exemple, le dernier iPad Pro dispose de quatre cœurs «pour les charges de travail exigeantes en performances» et de quatre cœurs «pour gérer les tâches à faible consommation d’énergie afin de préserver la durée de vie de la batterie». Les premiers processeurs Mac, quant à eux, auront huit cœurs hautes performances (Firestorm) et au moins quatre cœurs écoénergétiques (Icestorm). Apple envisage également d’inclure plus de 12 cœurs à l’avenir.

Non seulement la conception de ses propres processeurs informatiques permettra à Apple de réduire sa dépendance à l’égard d’Intel, mais elle permettra également à Apple d’avoir plus de contrôle sur les performances des gammes Mac et MacBook. Les puces d’Apple doubleraient, voire quadrupleraient le nombre de cœurs des puces d’Intel dans certains Mac à venir, comme le MacBook Air, qui ne compte que deux cœurs. Fabriquer ses propres puces permettra également à Apple «d’unifier son écosystème d’applications».

Bien qu’il puisse s’écouler au moins un an avant que nous voyions le premier Mac ARM sur le marché, des sources ont déclaré à Bloomberg qu’Apple avait construit une puce Mac basée sur l’A12X de l’iPad Pro pour des tests internes en 2018. Cela a donné à l’entreprise la confiance qu’elle nécessaire de quitter complètement Intel dans les années à venir. Maintenant, Apple travaillerait déjà sur la deuxième génération de processeurs Mac, qui sera basée sur l’architecture de la puce qui alimentera l’iPhone 2021, mettant tout le matériel majeur d’Apple sur le même cycle de développement de processeur.

