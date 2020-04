Apple prévoit que les fermetures de magasins de détail aux États-Unis dureront au moins jusqu’au “ début mai ”

Alors que la pandémie de coronavirus continue de s’aggraver, Apple a pris la décision de garder tous ses magasins de vente aux États-Unis fermés jusqu’au moins en mai. Dans un message obtenu par ., le vice-président principal d’Apple Retail + People Deirdre O’Brien a rassuré les employés du magasin qu’Apple continuera à les soutenir pendant cette période difficile.

Après avoir fermé brusquement tous les sites à l’extérieur de la Grande Chine le 13 mars, les magasins Apple devaient initialement rouvrir après le 27 mars. Les fermetures temporaires ont ensuite été rendues indéfinies.

Outre la surveillance quotidienne de l’état de chaque installation Apple, O’Brien note que les modalités de travail flexibles resteront en place. Les mises à jour fréquentes des équipes de magasin ont fourni des conseils réguliers pour réduire l’incertitude. Cela inclut la possibilité de travailler à distance en tant que conseiller AppleCare At Home, si un employé le souhaite.

Lisez la note complète ci-dessous:

Merci à toutes nos équipes de rester connectées, de se soutenir mutuellement et de garder notre famille Apple l’équipe innovante et compatissante qu’elle a toujours été – dans les bons moments et les moments difficiles.

Je veux d’abord partager une mise à jour sur la réponse COVID-19 d’Apple ici aux États-Unis. Pour le moment, nous prévoyons que des modalités de travail flexibles resteront en place pour tous les bureaux et que tous les magasins de détail resteront fermés jusqu’au début mai. Nous continuons de surveiller quotidiennement les conditions locales de chaque établissement Apple et nous prendrons nos décisions de réouverture sur la base d’examens approfondis et réfléchis et des dernières directives des gouvernements locaux et des experts en santé publique. Comme toujours, vous pouvez consulter le site People pour les dernières informations.

Je tiens également à remercier notre équipe d’intervention COVID-19, qui fait un travail incroyable en évaluant comment COVID-19 affecte tout le monde chez Apple et en veillant à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos communautés. L’équipe de direction se réunit quotidiennement et se coordonne étroitement avec les équipes de l’entreprise, et ensemble, nous traversons une crise de santé publique qui affecte chaque endroit et chaque personne différemment.

Où que vous soyez, je tiens à souligner que Apple se concentre sur votre soutien. Qu’il s’agisse de prendre soin d’un proche malade, de prendre soin d’un enfant ou d’un problème de santé auquel vous êtes confronté – notre objectif est de faire en sorte que chacun ait la flexibilité, le système de soutien et les ressources nécessaires pour rester bien, l’esprit et le corps. Nous savons que de nombreux parents équilibrent l’enseignement à domicile et le travail, et nos équipes travaillent sur des options pour s’assurer que les parents ont le soutien et la flexibilité nécessaires pour ajuster leurs horaires au besoin. Nous encourageons tous les membres de notre équipe à être ouverts avec leurs managers sur les défis auxquels ils sont confrontés, à demander de la flexibilité si et quand ils en ont besoin – et nous voulons que nos managers sachent qu’ils sont autorisés à s’adapter aux besoins spécifiques de leurs membres Besoins.

Dans cet esprit de prendre soin de nous et les uns des autres, je veux rappeler à tout le monde le Programme d’aide aux employés. Le PAE a tellement de ressources formidables – y compris des conseils, du coaching financier et d’autres outils de vie professionnelle – pour vous guider et vous soutenir pendant les périodes difficiles. Il est là pour vous 24h / 24 et 7j / 7, et c’est un autre rappel de l’étendue des ressources à votre disposition.

Enfin, je sais que nous envoyons tous nos meilleurs voeux aux membres de notre famille Apple qui sont malades. Nous sommes une communauté mondiale – nous sommes tous touchés par les souffrances des uns et des autres. Sachez que nos pensées sont toujours avec vous.

Merci pour tout ce que vous apportez à Apple et pour l’exemple de positivité, de compassion et de travail d’équipe que vous définissez les uns pour les autres et pour le monde. À bientôt.

Deirdre

Un mémo publié la semaine dernière par O’Brien suggérait que certains Apple Stores pourraient commencer à rouvrir à la mi-avril si les conditions locales le permettaient. Dans chaque cas, une grande prudence sera exercée pour assurer la sécurité des employés et des clients. Lorsque les magasins rouvriront, les politiques de distanciation sociale ressembleront probablement à celles testées en Chine, où tous les sites d’Apple ont rouvert.

Suivez notre guide de vente au détail pour une couverture approfondie des dernières nouvelles de l’Apple Store.

