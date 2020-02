Apple prévoit toujours de sortir l’iPhone 12 en septembre – .

Alors que le coronavirus continue de se propager, l’impact du virus continue d’avoir sur l’industrie technologique est prononcé. Pas plus tard qu’hier, par exemple, la GSMA a annulé le Mobile World Congress de cette année, le PDG de la GSMA, John Hoffman, notant que le virus rendait pratiquement impossible la tenue du plus grand salon commercial mobile de l’année.

De plus, le coronavirus peut également avoir un impact sur l’iPhone 12 très attendu d’Apple. Comme nous l’avons détaillé la semaine dernière, le coronavirus a incité Apple à cesser d’envoyer des ingénieurs en Chine pour participer aux tests de validation technique (EVT). Comme point de référence, EVT est une étape en dessous du test de validation de conception (DVT) qui entre en jeu lorsque Apple cloue fermement la conception exacte de l’iPhone et les fonctionnalités qu’il prévoit de livrer aux consommateurs.

Par conséquent, il y a eu quelques rapports affirmant que la date de sortie de l’iPhone 12 pourrait être légèrement repoussée en raison de divers retards de production.

Un rapport plus récent de DigiTimes, cependant, relaie que l’impact du coronavirus sur la production de l’iPhone 12 et la date de sortie de l’iPhone 12 pourrait être moins grave qu’on ne le pensait initialement. Le rapport note spécifiquement qu’Apple prévoit toujours de présenter l’iPhone 12 lors d’un événement spécial en septembre et que l’appareil sera, en fait, disponible à l’achat peu de temps après. Bien qu’il soit toujours possible que l’approvisionnement de l’iPhone 12 soit un peu limité au lancement, il semble qu’un retard à part entière ne soit pas probable.

De plus, nous avons vu des rapports indiquant qu’Apple travaille également dur pour déplacer une partie de sa production d’iPhone à Taiwan, juste pour être sûr.

Tout compte fait, il convient de noter que tout reste en suspens dans la mesure où les professionnels de la santé et de la santé travaillent avec diligence pour arrêter la propagation du coronavirus. À ce jour, le coronavirus – originaire de Wuhan, en Chine – a infecté plus de 60 000 personnes dans 25 pays.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

