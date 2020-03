Apple prévoit un contenu éditorial et des recommandations pour Apple Maps, suggère une liste d’emplois

Maintenant qu’Apple a terminé le déploiement de ses cartes Apple redessinées aux États-Unis, il pourrait également prévoir de nouvelles fonctionnalités de recommandations pour l’application. Une liste d’emplois publiée et rapidement supprimée cette semaine suggère qu’Apple cherche à «créer une toute nouvelle catégorie de contenu» pour Apple Maps.

D’abord repérée par The Verge, la liste des emplois – qui a été supprimée peu de temps après la mise en ligne de l’article – concerne un poste intitulé «Product Manager – Maps, Writer / Editor». Le poste est basé à Culver City, en Californie, qui est un lieu commun pour les emplois éditoriaux d’Apple. Apple dit que la personne dans ce rôle “construira et développera une toute nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe Apple Maps”.

La description de poste se lit comme suit:

Les produits de cartographie évoluent au-delà de la navigation de véhicule principalement point à point pour devenir des plates-formes de services basées sur la localisation qui aident à donner un sens au monde physique. En plus des multiples formes de mobilité disponibles et futures, ces produits offrent également, entre autres, l’exploration locale et mondiale, la planification de voyages, la navigation en salle intérieure, la conservation éditoriale et l’éducation.

Apple Maps est prêt à relever ces défis et recherche quelqu’un pour aider à créer un contenu éditorial passionnant et engageant pour aider les utilisateurs de Maps à explorer leur monde, que ce soit localement ou lorsqu’ils planifient des vacances incroyables.

Voici quelques-unes des qualifications énumérées pour le poste:

Une curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une passion pour raconter le monde de manière engageante

Connaissance des tendances de l’alimentation, des voyages et du shopping

Solides compétences d’édition pour aider à créer un contenu numérique attrayant

Apple a annoncé en janvier avoir achevé le déploiement de ses cartes Apple reconstruites aux États-Unis. La nouvelle application Apple Maps offre aux utilisateurs une navigation plus rapide et plus précise, des détails améliorés, une meilleure couverture routière, etc. Apparemment, Apple cherche actuellement à associer ces nouvelles données à un contenu éditorialisé.

Ajouter du contenu éditorial dans l’application Apple Maps aurait beaucoup de sens, surtout compte tenu du contenu éditorial qu’Apple a déployé sur l’App Store au cours des deux dernières années. Apple Maps est également en retard par rapport à Google Maps en termes de fonctionnalités de recommandation.

Apple Maps pourrait mettre en évidence des endroits spécifiques dans les grandes villes grâce à son équipe éditoriale, aussi bien pour les habitants que pour les touristes. Il est facile d’imaginer comment cela pourrait fonctionner, en particulier lorsque vous envisagez des éléments tels que l’onglet “Aujourd’hui” dans l’App Store et l’onglet “Pour vous” dans l’application Apple Music.

Vous pouvez consulter une archive du poste en question ici. Que voulez-vous voir ajouté à Apple Maps? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

