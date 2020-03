Apple prolonge la date limite des développeurs pour diverses exigences de mise à jour de l’App Store jusqu’en juin

Apple avait initialement fixé au 30 avril une date limite pour exiger la création d’applications pour iPhone et iPad avec le SDK iOS 13. Dans un nouveau blog de développeur aujourd’hui, cependant, Apple a prolongé ce délai et bien d’autres.

Afin de «permettre aux développeurs qui ont besoin de plus de temps pour mettre à jour leurs applications existantes sur l’App Store», Apple a prolongé la date limite du 30 avril jusqu’au 30 juin. Cela signifie que les développeurs ont maintenant jusqu’au 30 juin 2020 pour respecter les conditions suivantes: exigences pour les mises à jour d’application:

Les applications pour iPhone ou iPad doivent être créées avec le SDK iOS 13 ou version ultérieure et utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application.

Les applications iPhone doivent prendre en charge tous les écrans iPhone et toutes les applications iPad doivent prendre en charge tous les écrans iPad.

Les applications pour Apple Watch doivent être créées avec le SDK watchOS 6 ou version ultérieure.

Les applications qui authentifient ou configurent des comptes d’utilisateur doivent prendre en charge la connexion avec Apple si requis par la directive 4.8 des directives de révision de l’App Store.

Les applications de la catégorie Kids doivent être en totale conformité avec les directives 1.3 et 5.1.4. des directives d’examen de l’App Store.

Les applications utilisant HTML 5 doivent être en totale conformité avec les lignes directrices 4,7, 4, 5 et 6 des directives de révision de l’App Store.

Les développeurs peuvent en savoir plus sur ces changements sur le site Web des développeurs d’Apple.

